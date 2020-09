Este día se hizo oficial el fichaje de Gareth Bale con el Tottenham, movimiento que había sonado desde hace unas semanas pero que no se había consolidado. El ‘Expreso de Cardiff’ ya dio sus primeras declaraciones y confesó que ‘siempre pensó en volver’, pues es un club muy especial para él.

Gareth Bale había pasado por malos momentos en el Real Madrid y es que tras problemas internos con Zinedine Zidane, el galés ya no jugaba, a veces no era convocado y siempre estaba envuelto en polémicas, temas que se piensa no sucederán en el Tottenham.

¿Qué dijo Gareth Bale sobre el Tottenham?

Gareth Bale habló en exclusiva al canal del Tottenham, donde dio sus primeras declaraciones luego de ser fichado y donde reveló que siempre pensó en regresar a Londres. Sabe que tiene un reto grande por delante pero espera dar lo mejor de sí para responder a la confianza que le tuvieron.

“Es bonito estar de vuelta. Es un club muy especial para mí, donde me hice un nombre, con unos fans muy especiales… Espero estar en forma muy pronto y empezar a ayudar realmente al equipo. Ojalá que ganemos trofeos”, confesó Gareth Bale a la gente del Tottenham.

Contrario a como lo veíamos en el Real Madrid, Gareth Bale nunca perdió la sonrisa y es que parece que se siente muy cómodo ahora con el Tottenham. Se dijo comprometido con el club y ya quiere entrar a la cancha para demostrar todo lo que les puede aportar.

“Desde que me fui siempre pensé en volver algún día. Ha surgido la oportunidad y he pensado que era un buen momento para mí. Tengo hambre, estoy motivado y quiero hacerlo bien para el equipo”, mencionó el ‘Expreso de Cardiff’.

Finalmente Gareth Bale agradeció lo vivido en el Real Madrid, pues sabe que todos los partidos que disputó y los trofeos que ganó, lo han ayudado a tener una mejor mentalidad y a saber cómo jugar los partidos, por lo que espera hacer campeón al Tottenham muy pronto.

“Creo que me cambió haber estado en el Madrid ganando trofeos y los éxitos con la selección. Creo que he ganado mucho en mentalidad, en saber cómo se ganan los trofeos. Aprendes a manejarte en esas situaciones de presión, en las finales… Ojalá que pueda transmitirle a la plantilla que es posible ganar trofeos”, sentenció Gareth Bale en su primer día como jugador del Tottenham.