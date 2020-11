Las primeras palabras de Grosjean tras sobrevivir al accidente del Gran Premio de Baréin

El Gran Premio de Baréin pudo terminar en una tragedia con el accidente de Romain Grosjean, luego de que su monoplaza se partiera a la mitad tras impactar con la barrera de contención y provocara un fuerte incendio del que salió bien librado.

La Federación Internacional de Automovilismo tendrá mucha tarea en la investigación del accidente, pero también recibe un enorme reconocimiento tras implementar desde hace un par de años el halo de seguridad, que es una especie de cápsula que protege a los pilotos en casa de accidentes graves.

Grosjean salió por su propio pie en medio de las llamas y fue trasladado a un hospital en ambulancia y después de finalizar el Gran Premio, el francés ofreció sus primeras declaraciones desde el hospital, desde el cual reconoció que el halo le salvó la vida.

“Sólo quería decir que estoy bien. Bueno, bastante bien. Muchas gracias por todos los mensajes”, dijo el francés, quien recordó que cuando la Fórmula 1 implementó el halo, él era uno de los pilotos que reprobaba la medida, debido a que obstaculiza un poco la visión del piloto.

“No estaba a favor del halo hace unos años, pero creo que es algo muy bueno que tenemos en Fórmula 1. Si no fuera por él, no podría haber podido hablar con ustedes. Gracias al personal médico del circuito y del hospital. Espero que pueda escribir pronto algunos mensajes y contar cómo me va”, dijo el volante en el hospital.

Grosjean sufrió quemaduras en manos y tobillos, pero no son de gravedad. Asimismo, se había dicho que habría sufrido una fractura de costillas, si embargo, la fractura fue descartada.

El mexicano Sergio Pérez, quien se perdió el podio a tres vueltas del final por un problema en la unidad de potencia, dejó de lado el hecho no subirse al podio en cambio agradeció el hecho de que el francés esté bien.

“Después de lo que pasó hoy y poner todo en perspectiva, para mí es un podio más o un podio menos. No importa, lo más importante del día es que Grosjean esté con nosotros”, compartió en sus redes sociales.

