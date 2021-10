Es oficial: Esta es la propuesta de Arsène Wenger y FIFA para organizar un Mundial cada 2 años

¡Agárrense! Podrá haber posturas a favor o en contra, pero Arsène Wenger sigue firme con la idea de organizar un Mundial de la FIFA cada 2 años y sus planes cada vez toman más forma. El organismo rector del futbol internacional notificó a sus confederaciones sobre la intención de hacer este cambio y se presentó oficialmente la propuesta.

A través de un video difundido por la misma FIFA, el jefe de Desarrollo Global y ex entrenador explicó cada uno de sus planes. El objetivo general es crear un calendario más simple y moderno, con una reducción importante en los viajes que hacen los jugadores… aunque ellos mismos dudan de ello.

Hace pocos días Thibaut Courtois se pronunció en contra de estas modificaciones por la carga de partidos que tendrían los futbolistas. Sin embargo, Arsène Wenger expuso sus argumentos a favor del Mundial con todo y las posibles soluciones a esta situación.

La propuesta de Arsène Wenger y un Mundial cada 2 años

En el video de la FIFA, Arsène Wenger explica su punto de vista y por qué este podría favorecer al balompié con un Mundial cada 2 años. Luego de asegurar que su intención es mejorar el deporte en todo sentido, el directivo expone que el actual calendario internacional ya no funciona.

“El calendario internacional mantiene el equilibrio entre el futbol de clubes y el de selecciones, porque determina las fechas en las que los futbolistas representan a sus países. Este equilibrio es de un 80-20 y queremos que continúe siendo así. No obstante, el formato actual ya no sirve y está obsoleto“, indica el ex DT del Arsenal.

En consecuencia, lo que se busca es reacomodar los partidos de clasificación a la Copa del Mundo, así como integrar sus nuevas ediciones: “Un Mundial o torneo continental cada 2 años que se organizaría al final de la temporada sin agregar más partidos“, explica. Por ahora, se maneja la posibilidad de que el torneo se dispute en junio.

Para garantizar el descanso de los jugadores al final del Mundial, Arsène Wenger asegura que se abrirá un periodo de descanso obligatorio: “Estas son mis propuestas para el futuro del futbol. Queremos escuchar otros puntos de vista e ideas para optimizar el calendario a favor de todos”.

Y es que si bien es cierto que este cambio todavía no es un hecho, la propuesta ya está en la mesa. Las ventanas internacionales se llevarían a cabo en octubre; o bien, en octubre y marzo como segunda opción. ¿Tú qué opinas sobre el proyecto?