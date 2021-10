¡Pros y contras! Lo que rifa y lo que no rifa de hacer un Mundial cada dos años

Si Joseph Blatter pasó a la historia del futbol después de promover los Mundiales con 36 Selecciones, Gianni Infantino hará la propio con sus cambios revolucionarios, que a algunos les gusta y a otros de plano desagrada. No sólo es impulsor de Mundiales con 48 equipos, sino que es cuestión de tiempo para que la Copa del Mundo se celebre cada dos años.

Esta idea tiene beneficios importantes para la FIFA y pretende penetrar a más público al darle más oportunidades de un Mundial a aquellos países que no han asistido a uno (o que no han organizado uno) o que rara vez logran calificarse, pero además pretende llegar a la generación Z y Millenials.

Pero la idea despierta varios cuestionamientos sobre la calidad del futbol, la saturación de partidos para los futbolistas e inevitables choques con otros torneos de confederaciones como Eurocopa, Copa América, Copa Oro, además de los Juegos Olímpicos, así que aquí va un listado de pros y contras de celebrar los Mundiales cada dos años.

Mundial para más gente 👍

En una década se celebran hasta tres Mundiales, como sucedió precisamente en la década pasada (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018). En esas tres ediciones no alcanzó a calificar Escocia, que tiene fama, junto a México, de tener a una afición totalmente entregada y que acompaña a su equipo a las sedes del Mundial.

El hecho de tener cinco Mundiales en una década aumenta la posibilidad de ver a este tipo de equipos, como Escocia, que si bien no son favoritos al título, aportan mucho color y ambiente. Pero también abre la puerta de ver nuevas sedes, como Colombia (originalmente ellos iban a organizar el Mundial de 1986), Portugal o cualquier país de África, que como continente sólo ha organizado una Copa del Mundo, en 2010.

Futbolistas cansados 👎

Un estudio vaticinó que Inglaterra no sería campeona de la Eurocopa debido a que sus jugadores habían disputado muchos más partidos que cualquier otro equipo europeo, después del recorte de vacaciones al final de la temporada 2019-20. En Inglaterra se disputan dos copas, el torneo de liga, además los mejores calificados avanzan a Champions y Europa League, de modo que clubes como Manchester City atendieron cuatro torneos y sus jugadores británicos tuvieron que reportar con la Selección. Italia resultó campeona en tanda de penales.

Con un Mundial cada dos años, los jugadores tendrán aún menos descanso y esto podría provocar un aumento en el índice de lesiones. “No hay otro deporte en el mundo con un calendario tan ajetreado”, mencionó Jurgen Klopp.

Calidad de futbol 😐

El punto descrito anteriormente se relaciona con la calidad de futbol, pues si los mejores futbolistas, de varias selecciones, no llegan en su mejor momento, el que termina pagando las consecuencias, generalmente, es el equipo.

Otro punto es que con el aumento de selecciones, se abre espacio a partidos que no son totalmente atractivos. Un India vs El Salvador no es precisamente lo primero que imaginamos en un Mundial, más allá de que pueda resultar un partidazo porque en el futbol todo puede pasar.

El prestigio de la Copa del Mundo 👎

Con más selecciones y un Mundial cada dos años, el torneo más importante a nivel internacional corre riesgo de perder ese prestigio con partidos poco atractivos para la afición de determinada sede, sobre todo en la fase de grupos.

Más partidos no necesariamente sinónimo de mayor calidad. “Una Copa del Mundo cada dos años podría desnaturalizar la más importante competición de futbol en el planeta”, indicó la Conmebol en un comunicado.

Nuevas estrellas en el Mundial 👍

Gareth Bale será recordado como el mejor futbolista de Gales en mucho tiempo, pero hasta ahora no ha jugado Mundiales. El hecho de tener un Mundial cada dos años con 48 selecciones, le abre la puerta a otras estrellas, como Erling Haaland, de jugar un Mundial con Noruega, que no es precisamente una potencia en UEFA.

Si lanzamos nombres en una situación similar vamos a encontrar a Jan Oblak, Nemenja Nikolic o David Alaba, a la vez que habría mayor vitrina para futbolistas mediáticos como Kylian Mbappé, ‘Chucky’ Lozano, Ter Stegen, Ansu Fati, Neymar…

Sacrificio de torneos 😐

No sabemos aún si esto es bueno o malo, así que lo dejaremos entre signos de interrogación: ¿Alguien extrañaría a la Nations League? Esto también afectaría a los juegos amistosos y con ello a los bolsillos de algunas federaciones, como la mexicana, que hace su agosto cada año con el ‘moletour’ en Estados Unidos.

Calendarios apretados 👎

Un Mundial cada dos años implicaría también una eliminatoria cada dos años. ¿Entonces cuándo se jugarán las eliminatorias, por ejemplo, de la Eurocopa? Terminando la temporada de la Champions, los mejores jugadores del planeta tendrán que reportar con su selección para jugar, ya sea el Mundial, o Eurocopa, o eliminatoria o amistosos de preparación.

Arsene Wenger, aliado de la FIFA, sugiere que el mes de octubre se dedique a las eliminatorias de las confederaciones, de esta manera la mayoría de los jugadores tendrían un descanso, pero las ligas pararían por casi un mes. “Todos estuvimos de acuerdo con la nueva propuesta del calendario. Simplemente asombrosa”, dijo Ronaldo Nazario, uno de los defensores de la propuesta.

Conflictos de intereses 👎

La campaña de convencimiento de la FIFA no penetra del todo en Europa, por el hecho de que se atenta contra sus calendarios y sus ingresos. Gracias a la Champions League, que se disputa cada año, además de la Eurocopa cada cuatro, la UEFA ingresa más dinero que la FIFA, ya que su torneo principal se celebra cada cuatro años.

Cabe recordar que la FIFA tenía la Copa Confederaciones, la cual no pegó como negocio y canceló el torneo, mientras que planea reformas en el Mundial de Clubes para tener un ingreso atractivo de manera anual, como lo hace la UEFA con la Champions.

Cada cuatro años, la FIFA ingresa cerca de cinco mil millones de dólares, mientras que la UEFA ingresa 15 mil millones en el mismo periodo, por lo tanto UEFA es el principal oponente de la propuesta de Infantino y Arsene Wenger.

“Podemos decidir no jugar en él. Así que buena suerte con una Copa del Mundo como esa”, mencionó Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.