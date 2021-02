¿Qué es y quiénes estarán en la Conference League? El tercer torneo de clubes de la UEFA

La UEFA quiere mantener a toda costa a los equipos dentro de su burbuja, ante una creciente idea de una Superliga y ahora se confirma el tercer torneo que se disputará a la par de la Champions League y la Europa League. Esto significa más partidos para los clubes del viejo continente.

Para esta competencia, es fundamental darle más oportunidad a los diferentes clubes que no alcancen la élite de la Champions League y que tampoco puedan alcanzar los grandes planos en la Europa League, este certamen les abriría la puerta a los equipos de cada país en Europa.

Esta Conference League entrará en vigor para la temporada 2021-2022 y durará hasta la temporada que termine en 2024. 3 campañas tendrá de “prueba” esta nueva liga para dar a conocer al mundo una nueva serie de equipos que tal vez no son tan conocidos.

“La nueva competición de clubes de la UEFA hace que las competiciones de clubes de la UEFA sean más inclusivas que nunca. Habrá más partidos para más clubes, con más federaciones representadas en la fase de grupos“, fueron las palabras del Presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

184 serán los equipos que tengan participación a lo largo de la temporada con un equipo de cada una de las 55 federaciones en la UEFA y 46 de estos clubes llegaran después de eliminaciones en Champions League o Europa League.

Previo a la fase de grupos, existirán 3 rondas de clasificación y una ronda más de desempate que se dividirá en 2 secciones, la principal de equipos que vayan completando la primer ronda clasificatoria y una segunda, para clubes que provengan de la Champions League y la Europa League.

¿Quiénes son los equipos que podrán participar? La lista para poder acceder a la Conference Legue está en el el siguiente link: Ruta a la Conference League. Aquí se explica qué equipos, que pueden ser incluidos algunos ganadores de las copas regionales de cada país, y de qué asociaciones y en qué rondas ingresan, además de en qué ronda se sumarían los eliminados de Champions y Europa.

El club que levante por primera vez la Conference League ganará la oportunidad de ir directamente a la fase de grupos de la siguiente edición de la Europa League, esto si no se ha clasificado a la Champions League de manera normal en su liga.

