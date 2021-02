¿Qué implica para Bad Bunny y WWE el título 24/7 que ganó en RAW?

El rapero Bad Bunny es uno de los personajes más importantes en la industria de la música actualmente, además es un reconocido fan de la WWE y desde el evento Royal Rumble, en el que cantó su canción “Booker T” ha aparecido en más de una ocasión en Raw y hasta ganó el campeonato 24/7.

En las últimas semanas se ha aliado con una reciente superestrella de la marca Raw en Damian Priest para hacer frente a The Miz y John Morrison, pero qué significa esta alianza que se ha dado el día después de Royal Rumble.

Esta unión entre latinos significó un “push”, palabra usada dentro de la lucha libre para elevar el estatus de un luchador a planos estelaristas a Damian Priest junto a Bad Bunny y también un saltó para Miz y Morrison, que cabe mencionar, el primero tiene posesión del maletín Dinero en el Banco, lo que significa una oportunidad titular en el lapso que el decida hasta el nuevo evento Money in the Bank.

La llegada de Bad Bunny a WWE se realizó, además de promocionar su último sencillo musical, para ayudar a la empresa de Vince McMahon con los pésimos raitings que han tenido a lo largo de la pandemia por Covid-19 tanto para Raw como para Smackdown.

Bad Bunny consiguió el campeonato 24/7 después de vencer a Akira Tozawa en vestidores es para mantener las participaciones del rapero semana a semana en los shows. Recordemos que este campeonato no es tan serio para la WWE, vino a darle un toque fresco y de comedia a los programas de WWE, ya que se puede cambiar en cualquier momento de cualquier día sin necesidad de un ring.

¿Planes para Wrestlemania?

Bad Bunny parece estar tomando un rol principal semana a semana, especialmente en RAW. Miz y Morrison habían estado perdidos y sin rivalidad que valga la pena para los fanáticos en los últimos meses y con estas últimas semanas en las que han tenido disputas, los planes podrían ser una lucha de parejas en Wrestlemania para concluir de manera espectacular la participación de Bad Bunny en WWE.

Con esta lucha, como ya mencionamos, tanto Damian Priest podría colocarse como uno de los principales luchadores de la cartelera mediana y una posible campaña para título Intercontinental o de los Estados Unidos. Para The Miz y John Morrison podría significar la popularidad que los lleve a cobrar el Maletín y un plano estelar.

Bad Bunny no sería la primer estrella dentro de un Wrestlemania, a lo largo de la historia han participado personajes importantes como Lawrence Taylor, jugador de futbol americano; Snooki, personaje de programas de MTV; Mr. T, personaje de la televisión hasta Mike tyson y Floyd Mayweather.

La competencia de WWE

Las bajas audiencias de WWE están preocupando a toda la empresa y con la competencia cada vez acercandose más, el usar a Bad Bunny es una de las principales llaves para regresar a los raitings altos a los que estaban acostumbrados.

AEW empresa de reciente creación por los ex WWE Cody Rhodes y Chris Jericho, además de los talentosos Kenny Omega y the Young Bucks ha representado una amenaza para la empresa de Connecticut y con las alianzas de empresas como New Japan Pro Wrestling e Impact Wrestling, podrían significar menores raitings para WWE.

La frescura que AEW, NJPW e Impact le ha dado al mundo de la lucha libre, además de potenciar a luchadores jovenes que no tuvieron un rol principal en WWE y otros talentos independientes ha marcado el éxito de estas empresas, que ahora comparten luchadores sin un rumbo definido pero que se marcará en las siguientes semanas.