Booker T, personaje que inspiró la canción que Bad Bunny cantará en Royal Rumble de WWE

Booker T es un consagrado luchador que su éxito habla por si solo, uno de los personajes más importantes de la ya extinta WCW (World Championship Wrestling) y múltiple campeón del mundo, además de ser miembro del Salón de la Fama de WWE.

Este domingo 31 de enero se vivirá una nueva edición del Royal Rumble, además de la cartelera de luchas pactadas, Bad Bunny tendrá una aparición especial en el evento con su canción del mismo nombre que el luchador Booker T, aun se desconoce en qué momento del show participará el rapero.

En el podcast de Booker T llamado Hall of Fame comentó lo siguiente acerca de la canción de Bad Bunny: “Tengo que darle mis felicitaciones, hombre, felicito a Bad Bunny. Durante todos estos años, he estado esperando que saliera una canción acerca de Booker T, y ahora, Bad Bunny, la sensación latina más caliente del mundo actualmente, me pone en una canción, hombre. Me puso a lo grande y se lo agradezco”.

¿Booker T prepara su regreso al ring?

En últimas fechas se ha visto al luchador 5 veces campeón de WCW realizando entrenamientos y poniéndose en forma en su gimnasio y con la participación de Bad Bunny en Royal Rumble cantando su canción, se abren las puertas a los rumores en los que podría tener una participación especial en el evento de WWE.

Bad Bunny y su fanatismo por la lucha libre

Booker T podrá ser el primer personaje en el que se inspira el latino para una canción, pero no es el único que ha aparecido con Bad Bunny. Una de las máximas figuras en la historia de la lucha libre profesional apareció en un video con él, hablamos de Ric Flair en el video “Chambea”.

Otro de los luchadores que aparecen en sus videos es el oriundo de Texas, mejor conocido en la WWE como “La víbora de cascabel” Stone Cold Steve Austin. El luchador tiene un cameo en la canción “¿Quién eres tú?” de Bad Bunny en el que salva al puertorriqueño.

No sólo ha invitado a diferentes estrellas a sus videos, sino que también es un fanático confeso de la WWE, ha estado en diferentes eventos tras bambalinas como en Wrestlemania 33 donde compartió fotos con los hermanos Hardy, Brock Lesnar y más.