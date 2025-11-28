Lo que necesitas saber: El Cruz Azul vs Chivas se juega el domingo 30 de noviembre a las 19:00 hrs.

Chivas y Cruz Azul terminaron 0-0 en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga Mx en Guadalajara. Y ahora los ‘Rojiblancos’ necesitan si o si, una victoria en el juego de vuelta si quieren avanzar a las Semifinales.

Así que, mis queridos ‘Chivahermanos’ es momento de encomendarse en quien más crean, porque en caso de otro empate o derrota, se termina el sueño de la 12+1. Si el marcador global queda en 0-0, los únicos beneficiados son los de Cruz Azul por su lugar en la tabla.

Captura de pantalla

Chivas necesita una victoria para avanzar a Semifinales

Chivas llega al juego de vuelta contra Cruz Azul con la obligación de llevarse la victoria. No le sirve el empate al equipo de Gabriel Milito, debe ganar por el marcador que sea para avanzar a las Semifinales.

Está vez la tabla les juega en contra. Aunque avanzaron a la Liguilla de forma directa, lo hicieron en el sexto puesto con 29 puntos, mientras que, la ‘Máquina’ lo hizo en el tercer lugar con 35 puntos. Y esa es la ventaja que tienen los ‘Celestes’ para la vuelta que, la presión y obligación jugaran del lado tapatío.

Cruz Azul (3): 35 puntos

Chivas (6): 29 puntos

Fotografía @Chivas

¿Cuándo se juega el Cruz Azul vs Chivas?

Ahora vamos a lo importante. El Cruz Azul vs Chivas se juega el domingo 30 de noviembre a las 19:00 hrs. La transmisión estará disponible por la señal del Canal 5 en televisión abierta y por streaming en Vix.

Y por si se lo preguntan, en la jornada 7 del Apertura 2025, Cruz Azul se llevó la victoria 2-1 sobre el Guadalajara. Un resultado que seguramente esperan repetir en la vuelta.