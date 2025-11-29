Lo que necesitas saber: Rayados y Xolos impusieron su localía, mientras que Toluca remontó y parece que seguirá en su camino a mantener la corona... y en el Chivas y Cruz Azul todo va como comenzó (con un nada emocionante 0-0).

Estamos en la recta final del Apertura 2025 de la Liga MX. Ya sólo unos cuantos partidos y conoceremos al nuevo campeón (o al que repite)… y primero tocan los partidos de Cuartos de Final, encuentros que vienen con algunas sorpresas…

Foto: MexSport

Equipos clasificados a Cuartos de Final de la Liga MX

Luego del Play In (que no ha servido para nada) tenemos a los ocho equipos que pelearán por ver quien conquista esta vez la liguilla de la Liga MX.

Ahora, luego de que tuvieron tiempo para recuperar a sus lesionados, descansar o seguir preparándose para los partidos, el Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey, Chivas, Tijuana y FC Juárez lo darán todo en la cancha para seguir avanzando.

Foto: MexSport

Fechas y horarios de la liguilla

Entre mucha polémica extracancha, ya se jugaron los 3 primeros partidos de ide de los cuartos de final. Y, bueno, hasta el momento dos equipos han logrado imponer la localía. Gran sorpresa la del Xolos a los Tigres, por cierto…

Los cuartos de final en los partidos de ida van así, a falta de, quizás, el juego de la llave más atractiva:

Partido Fecha y hora Marcador Juárez vs Toluca Miércoles 26 de noviembre 19:00 hrs 1-2 Rayados vs América Miércoles 26 de noviembre 21:05 hrs 2-0 Tijuana vs Tigres Miércoles 26 de noviembre

23:00 hrs 3-0 Chivas vs Cruz Azul Jueves 27 de noviembre

20:07 hrs 0-0

Parece todo puesto para que Toluca pase a semis, mientras que el América tendrá que repetir alguna de esas tardes mágicas en las que todo le sale bien para remontar al Rayados… y Tigres, bueno, a hacer la hombrada.

En lo que respecta al Cruz Azul vs Chivas, después de un partido que hizo roncar a los aficionados, todo se definirá el domingo. El duelo más cerrado de los cuartos de final.

Para ver los juegos de vuelta que prometen estar de alarido, estas son las fechas y horarios:

Partido Fecha y hora Transmisión América vs Rayados Sábado 29 de noviembre

17:00 hrs Canal 5

Vix Toluca vs Juárez Sábado 29 de noviembre

19:05 hrs Canal 5

Vix Tigres vs Tijuana Sábado 29 de noviembre

21:10 hrs Azteca 7 Cruz Azul vs Chivas Domingo 30 de noviembre

19:00 hrs Canal 5

Vix

Ya con las fechas y los dudosos horarios, solo nos queda ver como se desarrolla estos Cuartos de Final.