Lo que necesitas saber: El árbitro detuvo el encuentro para activar un protocolo contra racismo y el aficionado en silla de ruedas fue retirado de Anfield

La Premier League regresó con un gran partido entre Liverpool y Bournemouth, encuentro que nos regaló seis goles, remontada, final dramático y momentos emotivos, pero tristemente también se vivió un episodio de racismo.

Antoine Semenyo, delantero de Bournemouth, sufrió insultos racistas de parte de un aficionado de Liverpool en silla de ruedas. Como la zona para personas en sillas de ruedas queda muy cerca de la cancha, dicho aficionado se acercó al delantero ghanés para insultarlo durante el encuentro.

Afortunadamente la policía de Merseyside ya identificó y detuvo al aficionado acusado.

Antoine Semenyo sufre racismo en la Premier League / Foto: Getty

Racismo en el inicio de la Premier League entre Liverpool y Bournemouth

Y es que poco antes de llegar al minuto 30 de partido, el árbitro central llamó a los dos entrenadores y platicó con ellos. Hubo cierta incertidumbre, pero no tardamos en enterarnos que fue el primer paso de un protocolo ante un acto de racismo en el estadio.

Foto: Getty

Como decíamos, el futbolista agredido fue Antoine Semenyo, quien recibió insultos racistas de parte de un aficionado en silla de ruedas que aprovechó su cercanía a la cancha para ofender al delantero visitante.

Liverpool, dispuesto a cooperar con investigación por racismo en el arranque de la Premier League

La situación, por fortuna, quedó en eso, pues en redes sociales se compartieron imágenes de que el aficionado de Liverpool fue retirado del estadio. Sin embargo, el acto racista que marcó el inicio de la Premier League está bajo investigación de la policía, una investigación en la que Liverpool promete cooperar.

“El Liverpool Football Club tiene conocimiento de una denuncia de abuso racista hecha durante nuestro partido de la Premier League contra el AFC Bournemouth. Condenamos el racismo y la discriminación en todas sus formas, no tiene cabida en la sociedad ni en el futbol“.

Bournemouth, por otro lado, destacó que su jugador se sobrepuso al racismo que sufrió marcando doblete en Anfield. Lo dicho, hubo seis goles, con Liverpool poniéndose arriba 2-0, Semenyo empatando el partido, y finalmente los Reds se llevaron los tres puntos en los minutos finales.

Detienen al aficionado que insultó a Semenyo

La policía de Merseyside informó que, el sábado 16 de agosto, un hombre de 47 años de edad fue detenido. Es el principal sospechoso de insultar a Semenyo durante el partido contra el Liverpool.

“Hemos arrestado a un hombre de 47 años de Liverpool bajo sospecha de un delito de orden público agravado por motivos raciales después de que se informara de que se dirigían insultos racistas a Antoine Semenyo”.

Homenaje a Diogo Jota en el Liverpool vs Bournemouth

No todo fue malo en el arranque de la Premier League, también vivimos momentos muy emotivos. Previo al partido, la afición mostró cómo recuerdan con cariño a Diogo Jota.

Foto: Getty

Foto: Getty

Además, los jugadores de Liverpool festejaron sus goles como lo hacía el eterno 20 del club, al grado de que Mohamed Salah no pudo contener el llanto al ver cómo la afición cantaba la canción de Diogo cada que lo hacían.