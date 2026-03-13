Lo que necesitas saber: Raúl Jiménez no ha conseguido marcar gol en un Mundial.

Raúl Jiménez Vega, padre de Raúl Jiménez, falleció a los 62 años de edad después de pasar algunos meses enfermo. Su partida representa un duro golpe para el delantero del Fulham.

El delantero mexicano aprovechó sus redes sociales para despedirse de su padre con un mensaje y agradecer a todas las muestras de cariño que ha recibido en estos días complicados.

Uno de los sueños más grandes que tenía Raúl Jiménez Vega era ver a su hijo marcar un gol en un Mundial. Aunque Raúl hijo ya ha jugado tres Copas del Mundo, no ha tenido la oportunidad de anotar un gol.

Don Raúl estaba seguro que el gol de su hijo podría llegar en el Mundial 2026 y esperemos que así sea, más allá del futbol, para que se pueda cumplir ese último sueño que tenía.

Padre de Raúl Jiménez quería ver a su hijo marcar gol en el Mundial

Raúl Jiménez tenía en su padre a uno de sus más grandes fans, esa persona que siempre confió en él y sobre todo lo apoyo en su sueño de ser futbolista. Desde esos primeros partidos en la Liga Mx con el América hasta su llegada con el Wolverhampton y esos complicados momentos que sufrió tras la fractura de cráneo.

Fotografía @FulhamFC

En todo ese camino contó con su familia, con su padre Raúl Jiménez Vega, quien después de verlo marcar varios goles, aún le faltaba verlo marcar en un Mundial, así lo confesó después de la Copa Oro del 2025 durante una entrevista con ESPN.

“Esperemos que se logre el gol (de Raúl) en la Copa del Mundo, es algo que nos falta”. Dijo Raúl Jiménez Vega.

No sabemos hasta dónde vaya a llegar México en el Mundial 2026, tampoco si Raúl Jiménez va a ser titular (o va a estar incluido en la convocatoria final); lo que sí sabemos es que, si tiene la oportunidad de cumplir el sueño de su padre, lo va a hacer. No como una obligación con el futbol, más bien como aquel hijo agradecido que aún tiene la oportunidad de brindarle un homenaje a su padre.

Foto: @FulhamFC vía x

Y aunque siempre vemos a los futbolistas jugando y brillando de forma individual, no debemos olvidarnos de que muchos de ellos llegaron a la cima gracias al apoyo y sacrificio de su familia.

Mientras tanto, Marco Silva, entrenador del Fulham, le envió sus condolencias a Raúl y su familia, además confirmó que van a estar pendiente de todo lo que necesite el mexicano durante estos momentos tan complicados.

“Estuvo en la sesión esta mañana. Él va a recibir todo el apoyo que necesita en este momento; en nombre del club, enviamos condolencias para él y su familia”