Lo que necesitas saber:

Raúl Jiménez desplazó a Jared Borgetti al tercer lugar de los máximos goleadores de México

Raúl Jiménez convirtió su segundo gol en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y ahora sí se pone en ruta para igualar la marca de Javier ‘Chicharito’ Hernández como el máximo goleador en la historia del Tricolor, pues el delantero del Wolverhampton llegó a 47 tantos con el equipo nacional. 

Con esta cifra, el ‘Lobo de Tepeji’ ya superó a Jared Borgetti como el segundo máximo goleador de la Selección Mexicana, y está a cinco goles para empatar los 52 que hizo ‘Chicharito’ Hernández. 

Raúl Jiménez contra Corea del Sur
Raúl Jiménez contra Corea del Sur / Mexsport

Los 10 máximos goleadores de la Selección Mexicana

JugadorGoles
Javier ‘Chicharito’ Hernández52
Raúl Jiménez47
Jared Borgetti46
Cuauhtémoc Blanco39
Luis Hernández35
Carlos Hermosillo34
Enrique Borja31
Oribe Peralta28
Hugo Sánchez29
Luis García28

El gol de Raúl Jiménez contra Ecuador

El gol número 47 en la cuenta personal de Raúl Jiménez llegó a los 31 minutos del partido contra Ecuador, en los Dieciseisavos de Final, en el Estadio Ciudad de México, donde el Tri vistió de verde, uniforme que se le da bien al olfato goleador de Raúl.

La definición de Raúl Jiménez fue magistral, pues puso el balón prácticamente al ángulo y con ello puso el 2-0 sobre Ecuador en un partido que había sido dominado ampliamente por el equipo mexicano en el Estadio Ciudad de México.

Previamente Raúl Jiménez había marcado su primer gol en Mundiales frente a Sudáfrica, en el partido de inauguración del Mundial 2026, con el cual empató a Jared Borgetti, a quien ya desplazó al tercer lugar entre los máximos goleadores de México.

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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