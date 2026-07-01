Lo que necesitas saber: Raúl Jiménez desplazó a Jared Borgetti al tercer lugar de los máximos goleadores de México

Raúl Jiménez convirtió su segundo gol en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y ahora sí se pone en ruta para igualar la marca de Javier ‘Chicharito’ Hernández como el máximo goleador en la historia del Tricolor, pues el delantero del Wolverhampton llegó a 47 tantos con el equipo nacional.

Con esta cifra, el ‘Lobo de Tepeji’ ya superó a Jared Borgetti como el segundo máximo goleador de la Selección Mexicana, y está a cinco goles para empatar los 52 que hizo ‘Chicharito’ Hernández.

Raúl Jiménez contra Corea del Sur / Mexsport

Los 10 máximos goleadores de la Selección Mexicana

Jugador Goles Javier ‘Chicharito’ Hernández 52 Raúl Jiménez 47 Jared Borgetti 46 Cuauhtémoc Blanco 39 Luis Hernández 35 Carlos Hermosillo 34 Enrique Borja 31 Oribe Peralta 28 Hugo Sánchez 29 Luis García 28

El gol de Raúl Jiménez contra Ecuador

El gol número 47 en la cuenta personal de Raúl Jiménez llegó a los 31 minutos del partido contra Ecuador, en los Dieciseisavos de Final, en el Estadio Ciudad de México, donde el Tri vistió de verde, uniforme que se le da bien al olfato goleador de Raúl.

La definición de Raúl Jiménez fue magistral, pues puso el balón prácticamente al ángulo y con ello puso el 2-0 sobre Ecuador en un partido que había sido dominado ampliamente por el equipo mexicano en el Estadio Ciudad de México.

Previamente Raúl Jiménez había marcado su primer gol en Mundiales frente a Sudáfrica, en el partido de inauguración del Mundial 2026, con el cual empató a Jared Borgetti, a quien ya desplazó al tercer lugar entre los máximos goleadores de México.