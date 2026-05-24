Lo que necesitas saber: Cada temporada de la Premier League, los últimos tres equipos de la tabla general descienden al Championship.

El West Ham, Wolves y Burnley no pudieron mantenerse en la Premier League, firmaron su descenso después de la temporada 2025/26 y tendrán que volver al Championship.

Aunque los ‘Hammers’ ganaron su partido contra el Leeds 3-0 en la última jornada, se quedaron a dos puntos del Tottenham, por lo que deberán despedirse de la Premier después de 14 años.

Captura de pantalla

Así quedó el descenso de la Premier League

Cada temporada en la Premier League, los últimos tres equipos de la tabla general descienden al Championship. Y esta vez el West Ham, Wolves y Burnley se despiden de la primera división.

El West Ham se quedó a 2 puntos de la salvación; necesitaba ganarle al Leeds y esperar una derrota del Tottenham; lo primero lo consiguieron, pero lo segundo nunca llegó. Los Spurs vencieron 1-0 al Everton y ese gol fue suficiente para escapar del descenso.

N° Equipo Puntos 17° Tottenham 41 pts 18° West Ham* 39 pts 19° Burnley* 22 pts 20° Wolves* 20 pts Descienden los últimos tres lugares de la tabla general, del puesto 18 al 20

*Oficialmente descendidos.

Fotografía @SpursOfficial vía X

El Burnley regresa al Championship

El Burnley también se despide de la Premier League. Aunque ganara todos los partidos restantes de la temporada, ya no le alcanza para salir de la zona del descenso.

Así que tendrá que volver al Championship y desde allá, buscar el ascenso, una vez más a la Premier; la última vez que lo consiguió fue en abril 2025.

“La confirmación del descenso de la Premier League ha sido la consecuencia de una temporada difícil para todos los que formamos parte del Burnley Football Club“.

Wolves desciende oficialmente a segunda división

El caso de los Wolves ya es asunto resuelto: Jugarán la Championship (segunda división) la próxima temporada tras 8 años en la Premier League.

Necesitaban ganar todos su partidos restantes y esperar que ni West Ham ni Tottenham sumaran, lo cual no ocurrió. Lo mejor que les puede pasar es terminar en el puesto 18 de la tabla.

Los Wolves ascendieron a la Premier en 2018 y en sus primeras dos temporadas alcanzaron el séptimo lugar de la tabla, con aquel equipo dirigido por Nuno Espírito Santo, y donde Raúl Jiménez encontró su mejor versión desde que llegó a Europa.

Foto: @Wolves

Ya veremos si el Tottenham puede hacer el milagro y mantenerse en la Premier League.