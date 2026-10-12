Raúl ‘Potro’ Gutiérrez se disculpó con la afición de Cruz Azul por haberse puesto la playera de ‘Las Poderosas’ este fin de semana, durante los reconocimientos por el 110 aniversario del América, club con el cual destacó en su etapa como jugador.

Lo que necesitas saber: Raúl Gutiérrez es DT del Cruz Azul Femenil desde finales del mes de agosto

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez se disculpó con la afición de Cruz Azul por haberse puesto la playera de ‘Las Poderosas’ este fin de semana, durante los reconocimientos por el 110 aniversario del América, club con el cual destacó en su etapa como jugador.

El técnico de Cruz Azul femenil fue reconocido en el partido de la jornada 11 entre América y Monterrey en el Estadio Banorte junto a otros exfutblostas como Adrián Chávez y Ángel Reyna, sin embargo, su presencia no fue bien vista por la nación celeste, por lo cual publicó un mensaje para ofrecer una disculpita.

Los ex jugadores reconocidos en el 110 aniversario del América / Mexsport

‘Potro’ Gutiérrez se disculpa con Cruz Azul por ponerse la playera de ‘Las Poderosas’

Raúl Gutiérrez fue nombrado técnico de Cruz Azul Femenil a finales del mes de agosto, en lugar de Israel del Real tras perder tres de los cuatro primeros partidos de la temporada, entre ellos el controvertido juego contra América (10-0), y aunque ha logrado estabilizar al equipo con tres victorias, no cayó nada bien su presencia como leyenda del América.

“Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la Institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador”, publicó.

Agencia Mexsport

En el comunicado, Gutiérrez destacó que a pesar de su presencia entre las leyendas del Ame, su compromiso con Cruz Azul no está a discusión, pero comparó su error con las sensaciones que deja haber metido un autogol. “Lo haces involuntariamente, pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas, pero el partido sigue”.

“Me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza… Mi compromiso con el primer equipo femenil de Cruz Azul y toda la institución esta fuera de duda”, compartió en su mensaje.

Las disculpas del Potro Gutiérrez

Cruz Azul marcha en el sexto lugar del Grupo 1 con 15 unidades, a seis de la zona de calificación a la liguilla y visitará a Rayadas el próximo fin de semana.