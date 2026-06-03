Lo que necesitas saber: Raúl Gutiérrez dirigió a la Selección Mexicana que ganó el Mundial Sub 17 de 2011

México tiene buenos recuerdos en sus partidos de debut en los Mundiales. Desde la edición de Francia 1998 ganamos o empatamos, pero no perdemos y desde entonces acumulamos cuatro victorias, incluida ese triunfo inolvidable en Rusia 2018, contra Alemania, cuando en el día del padre le dimos en la ma… a Alemania.

Otras tres ocasiones hemos empatado, dos de ellas ante los anfitriones de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de aquel empate sin goles contra Polonia, con el penal atajado de Memo Ochoa ante Robert Lewandowski.

Los debuts de México desde Francia 1998

Francia 1998: México 3-1 Corea del Sur

Corea-Japón 2002: México 1-0 Croacia

Alemania 2006: México 3-1 Irán

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

Brasil 2014: Brasil 0-0 México

Rusia 2018: México 1-0 Alemania

Qatar 2022: México 0-0 Polonia

Agencia Mexsport

Menotti y el cambio generacional en México

Para encontrar la última derrota de México en su debut mundialista hay remontarnos al Mundial de Estados Unidos de 1994 y de ello nos platicó Raúl Gutiérrez, ‘El Potro’, quien como entrenador cuenta con un Mundial Sub 17 en 2011, de modo que es un hombre que sabe de derrotas amargas, pero también de triunfos gloriosos.

En aquel Mundial, México quedó ubicado en el grupo con Noruega, Irlanda e Italia, puros equipos europeos, de los cuales Noruega se suponía que era el rival más accesible, pero nos ganó 1-0. Ese fue nuestro regreso a las Copas del Mundo tras perdernos el Mundial de Italia 1990 por el tema de los ‘Cachirules’.

“Se perdió una generación importantísima de jugadores para Italia 1990. A mi me tocó la fortuna aún de estar con Hugo Sánchez, Luis Flores, el ‘Abuelo’ Cruz, Benjamín Galindo, pero en el camino quedaron otros tantos que eran muy buenos jugadores”, recordó en Sopitas FC.

Perdernos Italia 90 fue un golpe duro, pero dio pie a una revolución generacional encabezada por el argentino César Luis Menotti como entrenador, quien fue responsable de llevar a jugadores como Jorge Campos, Luis García, Alberto García Aspe, entre otros.

“Llega don César Luis Menotti, que en paz descanse, y empiezan a cambiar cosas. Soy un convencido que aquella generación de jugadores tienen una manera de pensar distinta que se conjunta con un líder que empujaba desde lo anímico. La proyección que le dio Menotti al futbol fue importantísima , pero quien consolida a esa generación fue Miguel Mejía Barón”, dijo.

Muere César Luis Menotti

El recuerdo del amargo debut en Estados Unidos

Menotti dejó el banquillo y el sucesor fue Miguel Mejía Barón, quien llevó a México a la final de la Copa América de 1993, lo cual impulsó al Tri rumbo al Mundial del 94, en el cual debutó frente a Noruega, al que se dominó en el segundo tiempo, pero no le metimos ningún gol.

“Llegamos con una alta expectativa y confianza para ese partido contra Noruega. Fue muy complicado ese primer partido porque veníamos de estar suspendidos por los ‘Cachirules’, el Mundial es en Estados Unidos y preparamos el partido durante un mes. Comíamos Noruega, cenábamos Noruega… y el partido lo perdemos.

“El partido fue muy raro porque hubo oportunidades y no las metimos, Zague tuvo una muy clara y no la mete y en una equivocación, por un mal despeje, un rebote y la mete el noruego. Pero ese primer partido siempre libera, por eso siempre se vuelve tan importante en las competencias”.

Pese a aquella derrota, México avanzó a la siguiente fase como líder del grupo, pero en Octavos de Final caímos en penales frente a Bulgaria, el cuarto rival europeo de aquella generación que se rifó un montón.