5 puntos para entender el mal momento del Real Madrid con Zinedine Zidane

¿Es posible que un equipo que es tercer lugar de su liga se encuentre en crisis? Este es el caso del Real Madrid, que está justo en un escenario en el cual podría comenzar a descender en la tabla general de la liga española, de la cual es el vigente campeón, pero que tras finalizar el mes de enero tiene escasas oportunidades de repetir como campeón.

Después de 20 partidos disputados, los blancos acumulan 40 unidades, tras perder frente al Levante 2-1. Son terceros en la tabla general, con 10 puntos menos que el líder Atlético de Madrid.

Los fracasos del Madrid de Zidane

Entre cierto sector de la afición y prensa, ya se pide la cabeza del técnico Zinedine Zidane, después de los dos fracasos del equipo en el 2021. Real Madrid se despidió de la Supercopa de España tras caer en su primer partido, contra el Athletic de Bilbao.

Una semana más tarde, los merengues fueron eliminados de la Copa del Rey por el Alcoyano, un equipo de Tercera División, en tiempos extra, que además terminó el partido con un hombre menos.

Con el torneo de liga cuesta arriba, sin Copa del Rey y sin Supercopa de España, la salvación blanca y de Zidane podría estar en la Champions League, en la que es favorito para eliminar en los Octavos de Final al Atalanta.

Atlético y Barcelona hacen ver las cosas más complicadas

Históricamente, el Atlético de Madrid es el tercer equipo de España. La Liga suele ser peleada por el Real Madrid y Barcelona y el hecho de que el Atlético sea el que comande de la temporada, es sinónimo de que algo anda mal con merengues y blaugranas.

El hecho de estar a 10 puntos Atlético lastima el orgullo merengue y lo peor es que la diferencia puede crecer en algún momento hasta 13 unidades, ya que los Colchoneros tienen un partido pendiente.

Los blaugranas, que están sumergidos en una crisis institucional tras la renuncia de Josep María Bartomeu y ahora la filtración del contrato de Lionel Messi, tiene a los catalanes frente a un año obscuro, y aún así, a los culés les alcanza para superar al Real Madrid por diferencia de goles.

Pierde puntos ante equipos de media tabla

Este escenario es posible gracias al mal momento de los merengues. En los últimos seis partidos, el equipo blanco ha ganado tres, empató dos y perdió uno. De 18 puntos posibles, sólo sumó 11.

En lo que va de la temporada, Real Madrid ha perdido cuatro partidos ante rivales frente a los cuales los tres puntos eran obligación, salvo en el caso del juego contra Valencia. Los merengues perdieron contra el Cádiz (12 en la tabla general), Alavés (18) y Levante (9).

Hazard no carbura con el Real Madrid

La versión de Eden Hazard del Chelsea no ha llegado a Madrid. El belga ha marcado cuatro goles en dos temporadas con el Madrid y si bien su principal función no es la de marcar goles, no se esperaba una producción tan baja.

Hazard suma siete asistencias desde que llegó al Madrid, lo que le convierte en una de las peores contrataciones merengues en los últimos años.

Dependencia a Benezema

Si Karim Benzema no hace goles, el Madrid está en problemas. Los merengues no tienen a un jugador que resuelva partido por si solo desde que se fue Cristiano Ronaldo, de modo que los goles ahora recaén en el francés, quien es un muy buen delantero, pero históricamente inconsistente.

Desde la jornada 16 hasta la 21 solo ha marcado dos goles, ambos ante el Alavés y el Madrid lo ha resentido, pues desde esa fecha el Madrid ha ganado un partido sin que Benzema se haya hecho presente. En otro orden de ideas, cuando Benzema no marca, el Madrid (casi siempre) no gana.

De los 30 goles del Madrid en La Liga, 10 son de Benzema. El segundo jugador con más goles es Casemiro, con cuatro.