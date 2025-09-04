Lo que necesitas saber: Será hasta el verano de 2027 cuando haya un equipo descendido y otro que ascienda a la Liga MX

La Liga MX volverá a tener ascenso y descenso, y ya es completamente oficial. El asunto es que no sucederá de inmediato como demandaban los equipos de La Liga de Expansión, sino que regresan hasta la temporada 2026-2027.

Foto: Liga Expansión MX (FB)

TAS rechaza apelación de equipos de Expansión por ascenso y descenso

Pasa que este mismo 4 de septiembre, el TAS finalmente dio su resolución a la apelación interpuesta por los equipos de la Liga de Expansión. Exigían el regreso inmediato del ascenso y descenso, pero el Tribunal de Arbitraje del Deporte rechazó esa solicitud.

Argumentan que la FMF no hizo nada malo, pues desde el inicio se suspendió el ascenso y descenso por seis temporadas, empezando desde 2020-2021. Eso significa que la actual temporada 2025-2026 es la última de dicho plazo.

“Tras examinar las pruebas, la Formación Arbitral confirmó que la FMF había determinado suspender el sistema hasta el cierre de la temporada 2025/2026 y que la FMF informó debidamente a los clubes cuando se tomó la decisión. En consecuencia, la apelación es rechazada”, señala la resolución.

Resolución del TAS sobre ascenso y descenso

Ascenso y descenso vuelven en 2027

La decisión del TAS confirma entonces que el ascenso y descenso volverán para la temporada 2026-2027, es decir, hasta el verano de 2027 tendremos un equipo ascendiendo y otro descendiendo.

Falta esperar ahora que la FMF nos explique cómo será el proceso para ascender y descender en la Liga MX. ¿Regresa la tabla de porcentajes? ¿El que menos puntos tenga en los torneos Clausura y Apertura se va? ¿Se sacarán de la manga otra cosa para seguirlo postergando?

El acuerdo de suspender el ascenso contemplaba eso de la famosa certificación, pero queda la pregunta, ¿entonces ya no será necesaria o los equipos de Expansión deberán cumplir ciertos requisitos para ascender en 2027?

La Femexfut sacó su propio comunicado diciendo solo que “en su momento”, la Asamblea General determinará las reglas para culminar el acuerdo tomado en 2020 y tener de vuelta ascenso y descenso.

Foto: Liga Expansión MX (FB)

Clubes de Expansión le deben pagar una millonada a la Femexfut

Otro punto importante es que la demanda ante el TAS no le saldrá nada barata a los equipos de Expansión. Además de hacerse cargo de los gastos del arbitraje en el TAS, deben compensar a la Federación Mexicana de Futbol con 12 mil francos suizos, que para este momento equivalen a casi 280 mil pesos mexicanos.

Lo deben pagar entre los seis equipos que se mantuvieron en la demanda (Atlético La Paz, Morelia, Cancún FC, Mineros, Venados y Leones Negros), en partes iguales, pero de que deben pagar, deben pagar.