"Soy el enemigo público No. 1": Así respondió el ‘Tata’ Martino a los abucheos por la derrota con Paraguay

La Selección de Gerardo ‘Tata’ Martino pactó tres partidos con rivales de Sudamérica para llegar al cien al juego contra Argentina en Qatar 2022. El primero de ellos se perdió ante Paraguay, lo que naturalmente no cayó nada bien en la afición mexicana.

Apenas sonó el silbatazo final, los abucheos se dejaron sentir como pocas veces tras un partido del Tri. Pero aunque pareciera que están totalmente justificados porque la Selección no tiene pies ni cabeza a semanas de arrancar el Mundial, Para Gerardo Martino no estuvo nada bien.

‘Tata’ Martino no acepta los abucheos para su equipo pese a la derrota con Paraguay

Y es que para el DT de México, sería aceptable recibir tanto hate si el equipo jugara mal. Pero no es el caso, según él. Piensa que el combinado azteca no lo hizo mal en la cancha pese al resultado, así que salir abucheados sí puede influir más en el grupo de lo que pesa en realidad la derrota.

Para no hacerla tan larga, el ‘Tata’ Martino siente que se ha convertido en el enemigo público No. 1 de México y que eso no le afecta, pero le preocupa cómo pueda calar en sus jugadores. «¿Tanto así?» Pues sí, así lo dijo él mismo en conferencia de prensa tras la derrota frente a Paraguay.

“No sólamente el enemigo público, sino el enemigo público número uno. La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran seguramente no me pasaría. La gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores (…) de por sí es difícil ser jugador de selección nacional y ahora tienen que salir a defender al entrenador… no puede ser”. Fueron las palabras del ‘Tata’ según retomó ESPN

Siente que hay gente feliz con los malos resultados de la Selección Mexicana

El “¡Fuera, Tata!” también resonó con todo durante y después del partido en el que México cayó 1-0 con Paraguay. Pero más allá del sentir de la afición, a Martino le causa un poco más el que haya “gente de futbol” feliz por los malos resultados.

“Noto un entorno que se siente cómodo en esta situación, feliz de que algún colega pierda su trabajo. Es una situación atípica. Me han tocado momentos buenos y malos, pero escuchar tanta gente de futbol hablar… Siempre entre la gente de futbol hay códigos, las cosas se dicen en otros términos, se tiene más cuidado, sobre todo entrenadores y jugadores de futbol, evidentemente no pasa, no sólo conmigo”.

Y bueno, ya para terminar, Martino señala también que la verdad no espera que la situación cambie ni en los amistosos que le restan a la Selección Mexicana (por acá el calendario) ni tampoco en el Mundial de Qatar 2022.

“Dentro de 20 días estaremos en Los Ángeles y en la misma situación, en el Mundial habrá 50 mil mexicanos y bueno, si Polonia te anota primero será igual“.