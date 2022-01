Roman Reigns da positivo por COVID-19, fuera de la cartelera del evento WWE Day 1

La vida es una rueda de la fortuna y la WWE lo está aprendiendo de mala manera, pues el evento principal del WWE Day 1 tiene que cambiar de última hora debido al COVID-19. Roman Reigns está fuera de la cartelera por dar positivo al virus.

Cuando pensabas que las cosas no podían empeorar para la WWE, llega una de las noticias más fuertes para la empresa y es que su máxima estrella y quien ha tenido que echarse a los hombros la compañía entera, se tiene que perder el primer evento del año.

No peligra su reinado como campeón Universal en la marca de SmackDown, pero sí obliga a la WWE a cambiar todo lo establecido para este Day 1. Brock Lesnar, el rival que Roman Reigns enfrentaría, cambia de lucha y va por el título de la WWE.

Es la primera vez desde que regresó la afición a las arenas de WWE, que la empresa se enfrenta a temas relacionados con el COVID-19, que lo obligan a mover los planes establecidos, porque algunos luchados fueron descansados el lunes 27 para evitar problemas con los contagios.

Vince McMahon respiró, porque afortunadamente para él y sus negocios, Roman Reigns no tendrá que dejar vacante el campeonato y lo cuidarán al máximo durante su positivo por COVID-19. Así que, el sueño de Vince de enfrentar a Reigns vs The Rock en Wrestlemania no se ve frustrado.

Brock Lesnar cambia de lucha en WWE Day 1 tras positivo de Roman Reigns

Tras la salida de Roman Reigns de la cartelera, el evento principal de WWE Day 1 cambia totalmente y ahora Brock Lesnar fue añadido oficialmente a la lucha por el campeonato de la WWE. Big E tendrá que preocuparse por una amenaza más.

Originalmente estaba pactada una lucha fatal de cuatro esquinas entre el campeón de WWE, Big E y los retadores Seth Rollins, Kevin Owens y Bobby Lashley, pero ahora pasa a ser una de cinco luchadores con la adición de la ‘Bestia’ Brock Lesnar.

Lesnar tendrá la oportunidad de hacerse con el campeonato de WWE y no sólo eso, también, en caso de salir vencedor de la contienda, él solo habría terminado con dos reinados del campeonato de WWE del equipo The New Day.

En su regreso a SmackDown en 2019, Brock Lesnar destrozó y acabó con Kofi Kingston y su único reinado como campeón de la WWE. Le bastaron unos cuantos segundos para hacerlo y ante Big E, se podría repetir la historia.