¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo Day 1, evento de la WWE?

WWE quiere emperezar un 2022 con el pie derecho y dejar atrás un 2021 más caótico que exitoso para la empresa. El evento Day 1 marcará no sólo el inicio del año, sino el comienzo del camino a Wrestlemania.

80 despidos en la WWE este 2021, la competencia se encrudeció y sólo le queda sacar a flote una empresa con mucho talento en la plantilla y sobre todo, presentar un producto que a la gente le guste para Royal Rumble y el ya mencionado Wrestlemania.

No será trabajo sencillo, porque todo parece que no tiene una dirección y hasta se ha vuelto predecible lo que planea la WWE en este 2022. Como el regreso de The Rock para hacerle frente a su familia Roman Reigns o unos cuantos luchadores que vuelven.

Day 1 preparará el camino de los siguientes meses para campeones como Big E, Roman Reigns, RKO-Bro y Becky Lynch. Así que, por lo menos a disfrutar en este inicio de año con nuevas historias y una ruta a Wrestlemania agradable.

Luchas pactadas en WWE Day 1

Fatal 4 Way por el campeonato de WWE

Big E tendrá que defender su campeonato de la WWE ante tres rivales muy duros. Seth Rollins, Bobby Lashley y Kevin Owens, todos ya saben lo que es ser campeón de uno de los títulos máximos de la empresa. No será una lucha sencilla para el miembro de The New Day.

Roman Reigns vs Brock Lesnar por el campeonato universal de WWE

La bestia quiere venganza de la última vez que enfrentó a Roman Reigns, pues quedaron muchas cosas inconclusas. Roman ha cargado a la compañía por un largo rato y con el posible regreso de The Rock, será difícil que pueda perder el campeonato universal en este evento.

Becky Lynch defiende el campeonato femenino de Raw ante Liv Morgan

El personaje de ruda de Becky Lynch la ha llevado a nuevos niveles de popularidad, pero la afición quiere ver gente nueva levantando el campeonato y una de las favoritas es Liv Morgan, que quiere demostrar que tiene lo necesario para estar al frente de la división femenina.

Resto de luchas pactadas para Day 1

The Usos defienden los campeonatos en parejas de SmackDown ante The New Day

Drew McIntyre vs Madcap Moss

RK-Bro defienden los campeonatos en pareja de Raw ante The Street Profits

Cesaro y Ricochet vs Sheamus y Ridge Holland

¿Dónde ver el evento WWE Day 1?

El evento Day 1 será este sábado 1 de enero y la transmisión correrá a cargo de WWE Network, que será la única manera de sintonizar el evento. Arrancará la transmisión a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). El costo del canal WWE Network, es de 9.99 dólares para poder ver en exclusivo el Day 1.