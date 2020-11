“Si un futbolista no sale del closet, es por miedo”: El Jugador del Osasuna que apoya la homosexualidad

El tema de la igualdad y tolerancia a las distintas preferencias sexuales, es un tema que pocas veces se toca dentro del futbol. Rubén García, jugador del Osasuna, habló de este asunto y dijo cosas muy interesantes, pues él, que está inmerso en este mundo, sabe que si un jugador no revela abiertamente que es homosexual, quizá es por miedo.

Rubén García sabe que dentro del futbol hay muy poca tolerancia, tanto entre los aficionados como con sus mismos colegas. Él siempre ha apoyado al movimiento LGBT, a las mujeres, al respeto de las ideas de las personas y ahora dio su postura en torno a la homosexualidad en el futbol. Messi le marcó al Osasuna y le dedicó el gol a Maradona.

¿Qué fue lo que dijo el jugador del Osasuna sobre la homosexualidad?

De acuerdo a declaraciones dadas a ‘La Vanguardia’, Rubén García confesó que los futbolistas rara vez, o quizá nunca, admitirán que son homosexuales por miedo, pues saben cómo se maneja este entorno y podría traerles algunas consecuencias.

“No son conversaciones típicas entre futbolistas. Si no ha salido ninguno del armario quizá es porque tiene miedo a que no se le acepte. Si algún compañero me dijera que es homosexual, le animaría a que diera el paso de hacerlo público. Ayudaría mucho a normalizarlo”, confesó el jugador del Osasuna.

Rubén García espera que en un futuro los futbolistas tomen el ejemplo de cantantes, artistas y otras figuras públicas y acepten libremente sus preferencias sexuales, pues para el jugador del Osasuna no es algo que deba esconderse o que deba causar problemas.

“Tenemos el ejemplo de cantantes y famosos que hablan abiertamente de lo que creen. En el fútbol aún somos muy reacios. Pasa lo mismo en las entrevistas, no salimos de lo puramente futbolístico y creo que es un error. Desde mi experiencia, cuando más te abres, más te conocen y eso es positivo”, comentó el delantero del Osasuna.

Finalmente, el futbolista del Osasuna quiere dar el ejemplo a los niños sobre la igualdad de género, argumentando que una vez que crezcan, no deberían fijarse en fue de un hombre o una mujer.

“Quiero que a cada niño o niña se le inculque la igualdad de género y que no tenga que mirar si de quien se ha enamorado es un hombre o una mujer”, sentenció Rubén García.