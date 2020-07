¡Como un grande! Salvador Cabañas espera regresar ‘pronto’ al América como su DT

Salvador Cabañas, uno de los últimos ídolos del Club América, podría regresar muy pronto a Coapa y es que el ‘Mariscal’ reveló que sí está en sus planes estar nuevamente en México aunque ahora no sería como goleador, sino que lo haría desde el banquillo como DT de las Águilas.

De acuerdo a información del diario ‘Récord’, Salvador Cabañas confesó que le encantaría regresar pronto a México para convertirse en DT del América. Si bien no podría ser en unos meses, ya que primero quiere ganar un poco más de experiencia (como lo hizo con los Cafetaleros hace unos meses), sí está en sus planes hacerlo y ello recaería en una gran noticia para todos los aficionados.

“Si, ¿por qué no? Me gustaría muchísimo regresar al América pero en este momento no estoy pensando en eso, acá (en Paraguay) estaba trabajando en un equipo como auxiliar técnico y la verdad es muy lindo estar ahí presente enseñándole a los jugadores”, comentó Salvador Cabañas.

Salvador Cabañas espera que la pandemia pase pronto para volver a la acción dentro del futbol y así ir ganando más experiencia. El Club América está siempre presente para él, quiere dirigirlos en algún momento de su vida y pese a que la ha pasado un poco mal en cuestiones de salud, trabaja diariamente para cumplir todos sus objetivos.

“Ojalá cuando pase todo esto de la pandemia volvamos a trabajar y hacer las cosas bien para algún día poder volver a México con cualquier equipo y ¿por qué no? pensar en volver al América”, dijo ‘Chava’ Cabañas.

Finalmente y contrario a lo que se ha comentado en distintos momentos, Salvador Cabañas está agradecido con el América por la oportunidad que le dieron hace unos años. Se llevó muy buenos recuerdos con el equipo, del Estadio Azteca y los aficionados, por lo que espera regresar muy pronto a nuestro país.

“Estoy agradecido por muchas cosas; me dio la oportunidad de jugar en un equipo grande que es lo que siempre quise y estoy agradecido con la directiva, porque además tuve la oportunidad de jugar en ese maravilloso estadio, que es el Azteca. El América es un equipo muy grande porque mucha gente y muchas instituciones lo respetan”, sentenció Salvador Cabañas.

Los números que dejó Salvador Cabañas en el América

Salvador Cabañas llegó al Club América en el 2006 luego de jugar en los Jaguares de Chiapas. Estuvo en el equipo hasta inicios del 2010, cuando pasó el incidente en el ‘Bar Bar’ pero en su paso con las Águilas se convirtió en un ídolo: jugó 160 partidos donde marcó un total de 98 goles y dio 16 asistencias.

Se dice que luego de que terminara el Clausura 2010 y pasara el Mundial de Sudáfrica, se iría al Manchester United a cumplir su sueño europeo… pero como sabemos esto ya no se pudo realizar por la bala en su cabeza.