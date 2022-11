"No sería injusto": Santi Giménez sobre quedar fuera del Tri para Qatar 2022

Parece inminente que el centro delantero sacrificado para Qatar 2022 será Santi Giménez. Las opiniones al respecto son muy variadas, pero la mayoría coincidimos en que parece ser lo más injusto del mundo. Y digo la mayoría porque hay quienes no lo ven así, incluido el propio “Chaquito”.

Así es, Santi Giménez anda mostrando una gran madurez ya que no ve injusto quedar fuera de la Selección Mexicana en el próximo Mundial. Con todo y que anda en mucho mejor momento que cualquiera de los otros tres.

Y es que justo hablando de Raúl Jiménez, parece que la única manera de que Santi esté en Qatar 2022 es que el jugador de los Wolves no logre recuperarse de su lesión. Eso último no es algo que “Chaquito” esté esperando.

Otra enorme muestra de madurez que da Santi Giménez pese a todo lo ya dicho sobre sus números por encima de los demás, es que no le desea el mal a la Selección Mexicana. Todo lo contrario, espera lo mejor del equipo bajo el mando del “Tata” Martino.

Es más, “Chaquito” se pasa un poco de optimista pues desea que México se traiga la Copa al terminar Qatar 2022: “¡Quiero que México sea Campeón del Mundo!”.

Ya por último, Santi Giménez reveló el secreto de toda esa madurez mostrada hasta ahora. El delantero asegura que si bien vive un inmejorable momento, eso le dará un lugar en el Tri tarde o temprano mientras mantenga un buen nivel en Europa.

“Claro que lo he soñado, pero sinceramente no me imaginaba que se diera así de rápido; esto recién comienza. Trataré de seguir por este camino, sumar cada vez más minutos, tener mi mejor versión. Yo sé que se acerca el Mundial y todo se basa en esa lista, pero sigo muy enfocado en lo que tengo que hacer acá, voy en buen camino, trato de enfocarme acá porque al final de cuentas lo que hagas en el club es lo que te va a llevar a la Selección”.