Santos Laguna podría conseguir las cinco victorias consecutivas antes que el Manchester United. Aunque sea difícil de creer, los 'Guerreros' acumulan cuatro triunfos al hilo.

Lo que necesitas saber: Santos se enfrenta a Querétaro el sábado 17 de octubre a las 17:00 hrs en el TSM.

Santos Laguna podría conseguir las cinco victorias consecutivas antes que el Manchester United. Aunque sea difícil de creer, los ‘Guerreros’ acumulan cuatro triunfos al hilo; no han perdido un solo partido desde la jornada 8.

No sabemos qué les prometió Aleco Irarragorri a sus jugadores, pero sea lo que sea, funcionó para despertar a un equipo que estaba sumido en las derrotas y el fracaso.

Meme @MrBruniito vía X

Regresando al reto de las cinco victorias consecutivas, seguro les suena el nombre de Frank Ilett, alias ‘The United Strand’, quien en octubre del 2024 prometió cortarse el cabello hasta que el Manchester United consiguiera las cinco victorias consecutivas. Ya pasaron dos años de aquella promesa y él sigue con la ‘mata dando’.

Santos se enfrentará a Querétaro en la jornada 12 del Apertura 2026 y, si ganan, llegarían a las cinco victorias antes que el Manchester United. Es más, si Frank fuera aficionado de los laguneros, estaría a 90 minutos de cortarse el cabello.

Los ‘Red Devils’ estuvieron cerca de mandar a Frank a la peluquería en enero del 2026, pero un empate con el West Ham terminó con la racha de cuatro triunfos que había conseguido Michael Carrick.

Captura de pantalla vía theunitedstrand Instagram

Santos vs Querétaro: Dónde ver

Santos se enfrenta a Querétaro el sábado 17 de octubre a las 17:00 hrs en el TSM; una victoria no solo los haría superar al Manchester United, también sumarían 16 puntotes y, de paso, confirmarían que su buen momento no es obra de la suerte.

Y para que no se pierdan ese gran momento de la Liga MX, el Santos vs Querétaro va por Vix Premium, Disney+ Premium y LayvTime en YouTube. Solo faltó que se jugara en ‘Viernes Botanero’, para que fuera todavía más especial.

Partido Fecha Transmisión Santos vs Querétaro Sábado 17 de octubre

17:00 hrs VIX Premium

Layvtime

Disney+ Premium

Las cuatro victorias de Santos

Santos inició su racha de victorias en la jornada 8 contra Juárez. Desde entonces tomó un segundo aire que lo hizo ganarle, contra todo pronóstico, al Toluca, Pachuca y Atlético San Luis.

Santos 2-1 Juárez | Jornada 8

Toluca 2-3 Santos | Jornada 9

Santos 1-0 Pachuca | Jornada 10

Atlético San Luis 2-1 Santos | Jornada 11

Santos vs Querétaro | Jornada 12

El siguiente rival de los laguneros es el Querétaro, nada más y nada menos que el tercer lugar en la tabla general. Los ‘Gallos’ andan in-tra-ta-bles por lo que conseguir esa quinta victoria consecutiva no será una tarea sencilla.

¿Crees que Santos consiga su quinta victoria consecutiva antes que el Manchester United?

Por lo pronto, hay que ir ambientando el partido.