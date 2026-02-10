Lo que necesitas saber:

La última vez que el Manchester United ganó cinco partidos al hilo fue justamente en febrero del 2024.

El Manchester United está a un partido de conseguir su quinta victoria consecutiva. Debe derrotar sí o sí al West Ham en la jornada 26 de la Premier League para darle un corte nuevo al cabello de Frank Ilett, alías ‘The United Strand’. El aficionado de los ‘Red Devils’ que prometió no cortarse el cabello hasta que el equipo consiguiera cinco victorias consecutivas.

Frank Ilett, The United Strand
Captura de pantalla vía theunitedstrand Instagram

Y por si se lo preguntan, la última vez que el Manchester United ganó cinco partidos al hilo fue justamente en febrero del 2024. Hace dos años, bajo el mando de Erik ten Hang. Aunque el reto de Frank inició en octubre del 2024.

Así que todos los ojos de Inglaterra estarán en el juego entre el West Ham vs Manchester United y para que no se lo pierdan acá les dejamos horario y transmisión.

¿Dónde ver el West Ham vs Manchester United?

El partido entre West Ham vs Manchester United se juega el martes 10 de febrero 2026 a las 14:15 horas, tiempo de México. Y podrán seguir la transmisión va por TNT Sports y HBO Max.

PartidoFecha y horaTransmisión
West Ham vs Manchester UnitedMartes 10 de enero
14:15 hrs		TNT Sports, HBO Max
Manchester United victoria contra el Tottenham
Fotografía @ManUtd vía X

Cuatro victorias consecutivas de Michael Carrick y el Manchester United

Sin duda la llegada de Michael Carrick revivió al equipo y le dio otra cara, una que no veíamos desde hace mucho tiempo. En sus primeros partidos al frente del club ha conseguido victorias importantes, como el Derby de Manchester contra el City o contra el Arsenal, actual líder de la Premier League.

Ahora, hay que esperar si puede alargar la racha hasta el ansiado quinto partido contra el West Ham.

PartidoResultadoFecha
Manchester United vs Manchester City2-017 de enero de 2026
Arsenal vs Manchester United2-325 de enero de 2026
Manchester United vs Fulham3-21 febrero de 2026
Manchester United vs Tottenham2-07 febrero 2026
West Ham vs Manchester United¿?10 de febrero 2026
  • Últimas cinco victorias consecutivas del Manchester United, febrero 2024:
    • 4-3 vs Wolves
    • 3-0 vs West Ham
    • 2-1 vs Aston Villa
    • 2-1 vs Luton Town

Ahora la pregunta del millón ¿Creen que el Manchester United le ganará al West Ham?

