Lo que necesitas saber: La última vez que el Manchester United ganó cinco partidos al hilo fue justamente en febrero del 2024.

El Manchester United está a un partido de conseguir su quinta victoria consecutiva. Debe derrotar sí o sí al West Ham en la jornada 26 de la Premier League para darle un corte nuevo al cabello de Frank Ilett, alías ‘The United Strand’. El aficionado de los ‘Red Devils’ que prometió no cortarse el cabello hasta que el equipo consiguiera cinco victorias consecutivas.

Y por si se lo preguntan, la última vez que el Manchester United ganó cinco partidos al hilo fue justamente en febrero del 2024. Hace dos años, bajo el mando de Erik ten Hang. Aunque el reto de Frank inició en octubre del 2024.

Así que todos los ojos de Inglaterra estarán en el juego entre el West Ham vs Manchester United y para que no se lo pierdan acá les dejamos horario y transmisión.

¿Dónde ver el West Ham vs Manchester United?

El partido entre West Ham vs Manchester United se juega el martes 10 de febrero 2026 a las 14:15 horas, tiempo de México. Y podrán seguir la transmisión va por TNT Sports y HBO Max.

Partido Fecha y hora Transmisión West Ham vs Manchester United Martes 10 de enero

14:15 hrs TNT Sports, HBO Max

Cuatro victorias consecutivas de Michael Carrick y el Manchester United

Sin duda la llegada de Michael Carrick revivió al equipo y le dio otra cara, una que no veíamos desde hace mucho tiempo. En sus primeros partidos al frente del club ha conseguido victorias importantes, como el Derby de Manchester contra el City o contra el Arsenal, actual líder de la Premier League.

Ahora, hay que esperar si puede alargar la racha hasta el ansiado quinto partido contra el West Ham.

Partido Resultado Fecha Manchester United vs Manchester City 2-0 17 de enero de 2026 Arsenal vs Manchester United 2-3 25 de enero de 2026 Manchester United vs Fulham 3-2 1 febrero de 2026 Manchester United vs Tottenham 2-0 7 febrero 2026 West Ham vs Manchester United ¿? 10 de febrero 2026

Últimas cinco victorias consecutivas del Manchester United, febrero 2024: 4-3 vs Wolves 3-0 vs West Ham 2-1 vs Aston Villa 2-1 vs Luton Town



Ahora la pregunta del millón ¿Creen que el Manchester United le ganará al West Ham?