Luego de que Sergio ‘Checo’ Pérez confirmara su salida de Racing Point para la próxima temporada, la escudería anunció que Sebastián Vettel será el sucesor del mexicano, en el tan esperado regreso de Aston Martin a la Fórmula 1 en 2021.

Sebastián Vettel, quien hace unos meses anunció su salida de Ferrari porque “ya no existía un deseo común de permanecer juntos”, llegará a Aston Martin para comandar un proyecto ambicioso y con la obligación de competir al máximo nivel.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond 🖋️

