Diciembre será el mes que marque el final de la relación entre el mexicano Checo Pérez con la escudería Racing Point, después de siete años. El volante tapatío anunció en un comunicado que dejará al equipo al finalizar la temporada 2020 y su lugar sería ocupado por el alemán Sebastián Vettel, quien deja Ferrari.

Checo tenía contrato con Racing Point hasta 2022, por lo cual el anuncio de su salida cayó de sorpresa y se ha prestado para diferentes especulaciones. Pérez indicó en su comunicado que no cuenta con un plan B, pero su intención es continuar en el Gran Circo, aunque las opciones son limitadas y a continuación repasaremos.

Checo para Haas o Alfa Romeo

Checo podría ser un piloto ideal para escuderías que pelean por puntos y que de vez en cuando alcanzan podios, como Renault y McLaren, sin embargo estas dos escuderías ya cuentan con pilotos confirmados para el siguiente año. En Renault estarán Fernando Alonso y Esteban Ocon, mientras que en McLaren contará con Daniel Ricciardo y Lando Norris.

Ferrari y Williams también tienen ocupados sus dos sitios, por lo que si Checo quiere continuar en Fórmula 1 tendrá que buscar sitio con Hass y Alfa Romeo, que tienen los dos lugares libres.

“Mi idea es desde luego continuar aquí (en Fórmula 1), pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100 por ciento en cada vuelta”, aclaró el mexicano y en ese sentido Alfa Romeo ofrece poco y de hecho Checo ya estuvo en este equipo, cuando se llamaba Sauber, de modo que Haas pinta para una mejor opción.

El sueño de Mercedes y Red Bull

En el papel, Mercedes y Red Bull tienen un lugar disponible cada una para la siguiente temporada. Mercedes renovó contrato con Valtteri Bottas, pero no ha renovado a Lewis Hamilton, aunque se espera que esto suceda, pues las negociaciones avanzan.

Red Bull no moverá por ningún motivo Max Verstapen, y queda libre el asiento que actualmente ocupa Alex Albon. En caso de que no haya acuerdo con el tailandés, la primera opción de esta escudería no sería Pérez, sino Pierre Gasly, del Alfa Tauri y quien ya estuvo en Red Bull en 2019.

¿Qué hay de Alfa Tauri?

La filial de Red Bull realmente no pensaría mucho en Checo, ya que es una escudería con identidad de desarrollo de pilotos para nutrir a Red Bull o traspasarlos a otro equipo (como Carlos Sainz) y difícilmente apostaría por un volante experimentado.

Ante esta panorama, no sorprendería si Checo termina por tomarse un año sabático a la espera de un mejor proyecto.