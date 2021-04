Historia pura: La Selección Femenil de Chile clasificó a sus primeros Juegos Olímpicos

¡Imposible no emocionarse! La Selección Femenil de Chile superó a su similar de Camerún en la serie de repechaje y consiguió un boleto histórico a Tokio 2020, ya que esta será su primera participación en Juegos Olímpicos.

El futbol femenil en Latinoamérica crece poco a poco, pero en ocasiones sus pasos son agigantados. Este es el caso de La Roja, que ya ha disputado otros torneos como Copa América, Juegos Panamericanos y Copas del Mundo.

El partido definitivo quedó empatado sin goles; en la ida, Chile sacó ventaja de 2-1 con goles de Camila Sáez y Carla Guerrero. Ahora, la escuadra sudamericana presume su logro con mucho orgullo y mensajes emotivos.

“Y pasó un martes 13, un día que para muchos es de mala suerte. Pero la suerte no puede con el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el talento. La Roja Femenina se instaló en la máxima cita deportiva planetaria, 20 años después desde que el último deporte colectivo chileno lo consiguiera“, se lee en su sitio web.

Las imágenes de la victoria son simplemente increíbles y emocionantes: las futbolistas dirigidas por José Letelier rompieron en llanto, se abrazaron y sacaron a relucir su bandera, que también llegará a tierras japonesas.

El plantel que clasificó a Juegos Olímpicos

El XI inicial de Letelier contó con Christiane Endler; Valentina Díaz, Carla Guerrero, Camila Sáez y Javiera Toro; Karen Araya, Francisca Lara y Yessenia López; Daniela Zamora, María José Urrutia y Yanara Aedo.

Sin embargo, estas futbolistas estuvieron muy bien respaldadas por el resto de las convocadas: entre ellas podemos hablar de Natalia Campos, Ryann Torrero, Fernanda Rampirez, Fernanda Pinilla, Yastin Jiménez o Rosario Balmaceda.

Las figuras de la Selección Femenil de Chile

Christiane Endler: Portera del París Saint-Germain desde julio de 2017. Presume gran experiencia a nivel de clubes, pues ha pasado por Everton de Chile, Colo-Colo, South Florida Bulls, Chelsea y Valencia.

Es obvio que con la Selección Femenil de Chile disputará sus primeros Juegos Olímpicos; sin embargo, brilló y creció en el Mundial de Francia 2019. Fue clave ante rivales como Estados Unidos y presume varias distinciones individuales.

En 2008, 2009, 2010 y 2017 se le otorgó el reconocimiento a Mejor Deportista del Futbol Femenino de Chile. En 2020, The Guardian la eligió como la mejor portera de todo el mundo.

Carla Guerrero: La zaguera de 33 años de edad milita en la Universidad de Chile, club en el que dio sus primeros pasos entre 2004 y 2008. Después pasó por Everton y Colo-Colo de su país, el Independiente Santa Fe de Colombia y el Rayo Vallecano de España.

En su palmarés hay 14 Campeonatos Nacionales (en Chile) y una Copa Libertadores, que consiguió en 2012. En el país andino es reconocida como la mejor central de su historia, a pesar de que pensó en retirarse.

Cuando Ronnie Radonich dirigía a La Roja, se dio a conocer que hubo muchos problemas entre ambos: “Me presionaba y no me dejaba jugar. Es buen entrenador, pero teníamos tremendo equipo y a lo mejor no supo aprovechar a las jugadoras“, relató la defensora.

Camila Sáez: Con 26 años de edad presume experiencia en su país y en España, a donde emigró con el CD Tacón y ahora se encuentra en el Rayo Vallecano. Anotó el primer gol del repechaje contra Camerún.

Antes de ser una figura en selección, sus padres siempre la impulsaron a terminar la escuela: estudió Ingeniería en Administración de Empresas en la Universidad Andrés Bello y al mismo tiempo, levantaba trofeos con Colo-Colo.

En Chile ganó 9 títulos nacionales, 3 Copas de Campeonas y una Copa Libertadores. Aquel exitoso plantel también contaba con elementos como Yanara Aedo y la argentina Estefanía Banini.