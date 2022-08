Cuéllar, Medina y Vergara: Los procesos que fracasaron en la Selección Mexicana femenil

La Selección Mexicana femenil volvió a quedarse sin Mundial y si Juegos Olímpicos. Un mes después de consumar el fracaso, se anunció el cese de Mónica Vergara, pero recordamos que este no es el único proceso que ha terminado mal en los últimos años.

Tres entrenadores en seis años no pudieron cambiar la realidad del Tri, así que tendrá que llegar otra persona para retomar el camino.

Agencia Mexsport

Roberto Medina, el sucesor de Leonardo Cuéllar

Aunque hace poco lo vimos triunfar con Tigres femenil, Roberto Medina comenzó su camino por la Selección Mexicana en 2010, con la Sub 20. En abril de 2016, Leonardo Cuéllar renunció al cargo de DT en la mayor luego de 18 años y llegó el interinato.

Este se extendió durante varios años, pues ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de 2018; no obstante, más adelante fracasó al quedarse sin boleto para el Mundial de Francia 2019.

Casi al final de su gestión, Medina pidió que la gente no se engañara con la Liga MX Femenil. En sus convocatorias todavía no había tantas jugadoras de los clubes mexicanos y si bien tenía razón en que hacía falta mucho desarrollo, estas palabras fueron factor para que saliera de la Selección Mexicana en enero de 2019.

Christopher Cuéllar y una gestión de inactividad

El proceso de Cuéllar en Selección Mexicana comenzó tras la salida de Medina; más allá de la falta de resultados positivos, también quedó pendiente que el conjunto nacional tuviera actividad. Ni amistosos, ni concentraciones constantes.

La falta de preparación volvió a verse reflejada en la cancha. En ese momento, la clasificación al Mundial y a Juegos Olímpicos se jugaba en dos torneos diferentes y una vez más, México se quedó sin acudir a la justa tras caer en semifinales del Preolímpico.

El último partido que Christopher Cuéllar dirigió con la Selección Mexicana fue el 11 de marzo de 2020 en la Copa Chipre. Y sí, luego vino la pandemia de COVID, pero el Tri estuvo sin actividad durante 307 días… Finalmente, el proceso terminó el 18 de enero de 2021.

Mexsport

Mónica Vergara, la ilusión y el fracaso de la Selección Mexicana

Un día después de la salida de Cuéllar, se anunció una renovada estructura para Selección Mexicana femenil en todas sus categorías. Mónica Vergara con la mayor, Maribel Domínguez con la Sub 20 y Ana Galindo con la Sub 17; además, Karla Maya se hizo cargo de la Sub 15.

De esas cuatro entrenadoras ya solo queda Galindo, quien también se está haciendo cargo de la Sub 20. Pero hablemos de Vergara. Encabezó el proceso con mayor difusión y apoyo a nivel nacional, al punto de que la Concacaf volteó a México para organizar el Premundial rumbo a 2023.

Agencia Mexsport

Hubo amistosos contra potencias como Japón, Estados Unidos, Canadá o España y de algunos hubo resultados positivos. No obstante, al final también apareció la polémica con ausencias en las convocatorias y algunas jugadoras como Greta Espinoza lograron ganarse un lugar… otras como Charlyn Corral, descartadas.

Ya en el torneo de la Concacaf, la Selección Mexicana se desplomó. Todo lo positivo desapareció de una semana a la otra y hubo tres derrotas consecutivas ante Jamaica, Haití y Estados Unidos. Sin goles a favor, en medio de las críticas y sin aceptar el fracaso, hubo semanas de incertidumbre alrededor del Tri.

Al final, también se tomó la decisión de terminar el proceso y la Selección Mexicana tendrá que esperar por alguien que tome las riendas hasta cumplir objetivos.

Agencia Mexsport