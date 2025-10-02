Lo que necesitas saber: Rodrigo Huescas no tiene fecha para volver a las canchas, pero no sucedería antes de mayo del 2026

Rodrigo Huescas no volverá a pisar una cancha de futbol en lo que resta de la presente temporada, una noticia terrible para él en lo personal, y para la Selección Mexicana pensando en el Mundial 2026. Se confirmó la gravedad de su lesión y es tan malo como se temía.

Captura de pantalla / FOX

Copenhague confirma que Rodrigo Huescas se pierde la temporada por lesión

“Rodrigo se sometió a un escáner en su casa de Copenhague, que lamentablemente confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente“, indica el club danés en un comunicado este 2 de octubre.

El equipo confirmó que Rodrigo Huescas deberá someterse a una cirugía que requerirá una recuperación muy larga; por ello establecen que el mexicano se pierde todo lo que resta de la temporada como mínimo.

“Nos entristece profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento”, señalan.

Rodrigo Huescas es campeón con Copenhague / Foto: @FCKobenhavn

Peligra la participación de Rodrigo Huescas en el Mundial 2026 por lesión

Rodrigo Huescas se ganó a pulso un lugar en la Selección Mexicana recientemente, y por supuesto que pintaba para mantenerse ahí de cara al Mundial 2026. Obviamente eso cambia con su lesión, pues no tendrá actividad en todos los meses que faltan para la Copa del Mundo.

El propio Copenhague siente complicado que pueda ser parte de la Selección tras su lesión: “Ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa. Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento“.

¿Cómo fue la lesión de Rodrigo Huescas? Corría el minuto 13 del partido entre el Copenhague vs Qarabag en la Champions League, cuando Huescas intentó quitarse un rival, pero su pierna derecha quedó atorada en el césped. El momento en que sale en camilla es de esos que nunca nos gusta ver en el futbol, mucho menos con un futbolista mexicano.