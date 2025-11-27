Lo que necesitas saber: César Huerta regresaría a jugar a finales de enero en el peor de los escenarios, por lo que no está en riesgo que vaya al Mundial 2026

El Chino Huerta se une a la lista de mexicanos lesionados en Europa (sí, otro). Anderlecht dio a conocer que tuvieron que operarlo y pasará un buen rato fuera de las canchas, por fortuna no será una ausencia que ponga en riesgo su participación en el Mundial 2026.

Foto: RSC Anderlecht

El Chino Huerta se nos lesionó y ya lo operaron

Definitivamente los mexicanos en Europa no la están pasando chido con el tema de las lesiones. Primero se nos cayó Rodrigo Huescas por el resto de la temporada, luego vino la noticia de Santi Giménez, y ahora el Chino Huerta.

Su club informó que luego de unos exámenes médicos adicionales, César Huerta requirió una cirugía en la pelvis, por lo que estará sin jugar unas semanas.

Chino Huerta / Foto: @rscanderlecht

¿Cuándo se lesionó el Chino Huerta?

El exjugador de Pumas venía arrastrando molestias en la zona de la pelvis desde hace algunas semanas. El último partido donde tuvo actividad fue el 28 de octubre, después se perdió los siguientes tres encuentros del Anderlecht, donde ni siquiera fue convocado.

Es por ello que vinieron los estudios médicos y la confirmación de que lo mejor era operarse.

¿Cuánto tiempo estará sin jugar el Chino Huerta?

Serán entre seis y ocho semanas lo que le tomará al Chino Huerta para volver a jugar. Eso significa que mínimo estará fuera hasta el 8 de enero o que quizá su recuperación se extienda hasta el 22 del mismo mes (días más, días menos, naturalmente).

Con esto se perderá al menos otros seis partidos del Anderlecht, cinco de la liga de Bélgica y uno más de la Copa. Si pasan ocho semanas para su recuperación, entonces se perdería otros dos partidos, ambos de liga.

Para ser más claros, el Chino Huerta podría volver a jugar el 17 de enero contra Gent, o hasta el 24 de enero ante Dender.

Fotografía @rscanderlecht

Lo dicho, tiempo suficiente como para que el Chino Huerta se recupere y retome ritmo antes de la Fecha FIFA de marzo, donde la Selección Mexicana enfrentaría a Portugal y Bélgica como pruebas finales para el Mundial 2026.