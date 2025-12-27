Serie del Caribe 2026 en Jalisco: Fechas, equipos, boletos y todos los detalles

Lo que necesitas saber: Guadalajara será la sede por primera vez desde 2018 y habrá dos equipos mexicanos jugando el torneo

¡La Serie del Caribe 2026 será en México! Jalisco recibirá el torneo en febrero próximo y no Venezuela, como estaba planeado originalmente. Y como falta muy poco para esta fiesta del beisbol, hablemos de todo lo que necesitas saber para disfrutarla.

Países, equipos, fechas, calendario, precios de los boletos… Acá traemos todo lo necesario para disfrutar de la Serie del Caribe que se realizará en nuestro país por segundo año consecutivo.

Foto: Serie del Caribe (Facebook)

¿Por qué la Serie del Caribe 2026 se jugará en México?

Empecemos por el principio. Originalmente se realizaría en Venezuela, pero como México, Puerto Rico y República Dominicana se retiraron al no ver que existieran condiciones como para viajar a ese país (AQUÍ el contexto de lo que pasa en Venezuela que provocó esa decisión), los organizadores determinaron que lo mejor era cambiar la sede.

Por eso anunciaron en conferencia de prensa que México será la sede emergente; específicamente eligieron el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.

Con esto Jalisco vuelve a ser sede de la Serie del Caribe por primera vez desde 2018, y México tendrá tres veces el honor de organizarla de forma consecutiva. La tuvimos en Mexicali este 2025, vendrá a Jalisco en 2026, y Hermosillo fue elegida como sede para 2027 desde hace meses.

Foto: Serie del Caribe (Facebook)

¿Cuándo es la Serie del Caribe 2026?

Y decimos sede emergente porque ya no falta mucho para que se juegue. La Serie del Caribe 2026 será del 1 al 7 de febrero, tal como se tenía previsto desde antes. Las fechas no se movieron porque confían en que Jalisco tiene todo para celebrar el torneo a contrarreloj sin contratiempos.

“La elección de Guadalajara como sede de la Serie del Caribe 2026 resalta la importancia de México dentro del beisbol caribeño y reconoce la solidez de su infraestructura deportiva, así como el compromiso de su afición, factores que garantizan el éxito del evento y su impacto positivo en los ámbitos deportivo, social y económico”.

Foto: Serie del Caribe (Facebook)

¿Qué países juegan la Serie del Caribe 2026?

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) informa que tienen su lugar asegurado México, Puerto Rico, República Dominicana y Panamá. 4 países muy beisboleros disputando la Serie del Caribe en cosa de una semana.

De plano Venezuela no sólo no tendrá la sede, tampoco representante en el torneo.

México en la Serie del Caribe 2025 / @beisboldecaribe

¿Qué equipos disputan la Serie del Caribe 2026?

En caso de que no lo sepas, el campeón de cada país participante juega la Serie del Caribe (por México va el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico).

Todas las ligas aún están en marcha, por lo que todavía no podemos ponerle nombre a los equipos que jugarán esta nueva edición del torneo en Guadalajara. Aunque ojo, ¡la novedad es que habrá dos equipos mexicanos!

Ante la ausencia de Venezuela, la Serie del Caribe 2026 la jugarán el campeón de República Dominicana, el campeón de Puerto Rico, el campeón de Panamá, y finalmente el campeón y subcampeón de México. ¡Más chances de conseguir el título!

Foto: Liga ARCO Mexicana del Pacífico (Facebook)

Formato y calendario para la Serie del Caribe 2026

Así que de nuevo tendremos 5 equipos en la Serie del Caribe y el formato se mantiene igual: Una primera ronda de todos contra todos, semifinales entre los cuatro mejores y la final.

Y ahora que ya se reveló el calendario, podemos confirmar las fechas clave:

1 de febrero, día inaugural: México verde (subcampeón de la LMP) vs Puerto Rico a las 13:00 horas; y México rojo (campeón de la LMP) vs República Dominicana a las 19:30

Round robin: Del 1 al 5 de febrero

Semifinales: 6 de febrero

Gran final: 7 de febrero

Calendario de la Serie del Caribe 2026 / Foto: @Liga_Arco

Boletos para la Serie del Caribe 2026

Pues nada, solo resta aprovechar que la Serie del Caribe vuelve a México para ir, ¿no? ¡La venta de boletos para lanzarse al Estadio Panamericano ya comenzó!

Para conseguir tus entradas debes ir al portal de Boletomovil, pero ojo, porque de momento sólo están disponibles abonos para los 13 juegos, con precios desde $3,770 en la zona de Bleachers, hasta los $28,600 pesos en la zona VIP.