6 series deportivas que se estrenan en 2022 y no te puedes perder

Así como el 2021 nos regaló series y documentales espectaculares sobre deportes, 2022 promete hacerle competencia desde los primeros días del año. Desde el futbol y la Fórmula 1, hasta otras disciplinas que no siempre reciben el reconocimiento que merecen, pasarán por nuestras pantallas para disfrutar de un ‘lado B’ en la cancha o la pista.

Después de una primera temporada emocionante en la que Navarro se encuentra con un sinfín de complicaciones para Daytona, Monica Aldama y su escuadra buscan mantener su hegemonía. ahora el rival será Trinity Valley.

Lexi Brumback, La’Darius Marshall, Morgan Simianer, Jerry Harris y Gabi Butler son solo algunos de los atletas que conforman este grupo de cheerleaders. No obstante, uno de ellos fue arrestado y se espera que los próximos capítulos muestren el desenlace de la historia.

Si no has visto la primera temporada, POR ACÁ te dejamos el link para que la disfrutes con un buen recalentado.

Navarro Cheer is back and their rivals are stronger than ever.

Cheer Season 2 premieres January 12 pic.twitter.com/p7Q38SHYif

— Netflix (@netflix) December 28, 2021