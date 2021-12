¿Ya las viste? Ocho series y documentales deportivos que marcaron el 2021

El deporte no sólo se vive, se respira y se palpa, también se documenta y el 2021 nos ha dejado varias series y documentales a los cuales vale la pena echarle un ojo para tener una visión más amplia y/o conocer la historia detrás de ciertos aspectos que marcaron nuestras pasiones.

El 2020 fue un año complicado por el inicio de la pandemia, la cual quedará marcada en nuestro Siglo, de modo que en 2021 heredamos las primeras entregas en pantalla de cómo el COVID condicionó la normalidad deportiva y cómo la industria se tuvo que adaptar para seguir adelante, y por varios meses, los aficionados fueron los sacrificados desde las tribunas vacías.

Otros aspectos que acontecieron en el 2020, independientes de la pandemia, sacudieron nuestro mundo, de modo que en 2021 se cuentan esas historias, así que estas recomendaciones y recuentos, sirven como una máquina del tiempo para recordar lo que estábamos haciendo cuando se dieron estos hechos y festejar que seguimos aquí.

Drive to Survive (Tercera temporada)

Sin duda fue una las series más esperadas por el éxito en años anteriores y por la forma en la que Fórmula 1 celebró su temporada, con muchos cambios en su calendario original, el papelón en el Gran Premio de Australia tras los primeros casos de COVID, así como el milagro de Romain Grosjean y el momento en el que le comunican a Checo Pérez que había sido contratado en Red Bull (hasta se pone la piel chinita otra vez).

Si ya la viste, tienes que echarle un nuevo repaso antes de terminar el año y antes de que se estrene la cuarta temporada. Si la has visto, la puedes encontrar en Netflix, y te ayudará a entenderle un poco más a la F1, los personajes más icónicos en cada Gran Premio.

Maradona: Sueño Bendito

En noviembre del 2020, el mundo se detuvo tras darse a conocer la muerte de Diego Armando Maradona, quien había hecho un trato con Amazon para llevar a la pantalla del streaming una serie sobre su vida. Sin embargo, el fallecimiento del 10 obligó a retrasar el estreno de la serie.

Finalmente, en 2021 pudimos ver los 10 capítulos dedicados a uno de los mejores jugadores del mundo, si no es que el mejor para muchos. La vida en la cancha contrastaba con lo que hacía fuera de ella. Si aún no la has visto, la puedes encontrar en Amazon Prime Video y si ya la viste, échale un ojo a “La Muerte de Dios” (también en Amazon), que ayudará a complementar un poco sobre la vida de Maradona. (Lo que rifó y no rifó de Maradona: Sueño Bendito)

Tom Brady: Man in the Arena

El mejor homenaje que se le puede hacer a una leyenda del deporte es en vida, y Star+ se lució con esta serie documental de Tom Brady, el máximo ganador en la historia del Super Bowl.

Consta de 10 capítulos dedicados a las historias detrás de cada Super Bowl, incluidos los que ha perdido, así que si eres fan de Brady, te gustará revivir los éxitos con los Pats, pero si te cae gordo, también puedes regodearte con aquellos juegos contra los Giants, en los cuales no hubo fiesta, sino lágrimas. (Por acá puedes ver la entrevista que hicimos con Gotham Chopra, el director).

All or Nothing: Juventus

Cada año, Amazon dedica esta serie documental a la temporada de un equipo y este año fue el turno de conocer el interior de la Juventus, aún con Cristiano Ronaldo entre sus filas y por primera vez en casi una década, sin título en Serie A.

Para ese entonces, la Juve era dirigida por Andrea Pirlo en la última temporada de Gianluigi Buffon, así que sin querer, Amazon se encontró con una historia que cuenta el final de una era.

Raúl Jiménez: Code Red

En noviembre del 2020, Raúl Jiménez sufrió la peor de sus lesiones, después sufrir una fractura de cráneo. Por fortuna, el mexicano no sólo salvó la vida, sino que regresó a las canchas de la Premier League, la liga más competitiva del mundo.

El documental fue elaborado por la BBC, y por fortuna la podemos ver en Youtube completamente gratis en el canala de Youtube del Wolverhampton. El documental nos muestra testimonios del ciirculo cercano de Jiménez y escenas conmovedoras que transmites un sinfín de emociones, pasando del estrés al miedo, la angustia, alivio, felicidad y hasta orgullo por ser mexicano y ver cómo uno de los nuestros se levanta para seguir en busca de desafíos pendientes. Por acá te dejamos esta joya de documental.

Bad Sport

Si te causa curiosidad los escándalos deportivos, en los cuales hay dinero y arreglos bajo la mesa, esta serie te va a encantar, pues ofrece detalles documentados con testimonios de algunos de las mayores controversias en el deporte.

La serie te muestra escándalos desde el conocido Calciopoli de la Serie A, hasta los arreglos en el patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno o el contrabando de marihuana en el automovilismo.

FC Bayern: Behind The Legend

Esta sin duda es una serie no apta para aficionados del Barcelona, pues Amazon se dio a la tarea de contar la historia reciente del ganador de la Champions League del 2020 y de la Bundesliga, fuera de la fórmula de All or Nothing.

Son seis episodios dedicados a contar la historia del equipo bávaro después de aquella Champions que los blaugranas jamás olvidarán.

Colin in black and white

Uno de los atletas más perjudicados por las políticas de Donald Trump y a la vez más reconocidos por su lucha fuera de las canchas es Colin Kaepernick, quien es el protagonista de esta serie que cuenta en seis capítulos la vida del exquarterback de los 49ers.

El título de la serie refleja de qué van estos capítulos y muestra aspectos detrás del racismo. Esta serie la puedes encontrar en Netflix. ¿Qué otra serie deportiva del 2021 sumarías a la lista?