Desde el hotel, con música y rezos: Las cábalas del ‘Cholo’ Simeone en el vestidor del Atlético de Madrid

El futbol siempre es mucho más que un simple juego, incluso más que una estrategia o un plan. Hay personajes que entregan el destino a la suerte o a sus creencias y uno de ellos es Diego ‘Cholo’ Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid confía en el éxito deportivo a través de sus cábalas.

Con una década de experiencia al frente de los ‘Colchoneros’, el DT argentino ha perfeccionado más que su estilo de juego. El vestidor siempre representará los momentos más íntimos de un plantel en el camino a los títulos, que en este caso ya son bastantes.

El ‘Cholo’ Simeone no es el único director técnico conocido por tener cábalas o ser supersticioso, pero sí es muy puntual con ello. Otro ejemplo es el de Cuca, quien llevó al Santos de Brasil al subcampeonato de la Copa Libertadores a principios de 2021.

¿En qué consisten las cábalas del ‘Cholo’ Simeone?

El encargado de dejar al descubierto al ‘Cholo’ Simeone (y a todo su equipo de trabajo) fue el ex futbolista Guilherme Siqueira. El brasileño pasó por el Atlético de Madrid con un contrato por cuatro años, que se firmó en la temporada 2014/15 y que el club rescindió antes de que se cumpliera ese plazo. Sin embargo, su tiempo junto al estratega argentino bastó para conocer sus supersticiones.

“Es el cuerpo técnico más supersticioso que he visto en la historia del fútbol, nunca había visto nada igual en mi vida. Teníamos todo un protocolo, al salir del hotel, en el autobús, hasta el momento del partido. En el bus tenía que sonar siempre la misma playlist, también en el vestuario“, contó Siqueira en entrevista con ESPN Brasil.

Pero las creencias del ‘Cholo’ Simeone van más allá de repetir una acción o las canciones elegidas previo a un partido. Siqueira declaró que conoció el verdadero terror cuando esa playlist dejó de escucharse en una ocasión y el estratega enfureció ante la pausa que sufrió su ritual.

“Cuando volvíamos del calentamiento, Simeone siempre estaba golpeando una pelota con la mano y antes de hacer el círculo para decir la oración, le entregaba el balón al capitán; el capitán hacía lo mismo y tenía que ser así, no se podía cambiar. Me tomó un tiempo asimilarlo, cuando llegué solo estaba pendiente de lo que podía o no podía hacer“.

“Había un poco de todo en esa playlist, reggaeton, música en español, latina. Un día la música se detuvo y Simeone que volvió loco, parecía que ya íbamos perdiendo 1-0 desde antes de salir a la cancha. El hombre es supersticioso, yo solo dije: ‘Cálmense, nosotros somos los que vamos al campo’“, agregó Siqueira.