Lo que necesitas saber: La simulación de EA Sports FC predijo correctamente a los campeones del mundo en 2010, 2014, 2018 y 2022

EA Sports FC tiene una racha increíble acertando al campeón de la Copa del Mundo. Le atinaron a los últimos cuatro campeones y España celebra… ¡Los ponen como ganadores del Mundial 2026!

Foto: @SEFutbol (vía X)

Simulación de EA Sports FC predice a España campeón del Mundial 2026

Sucede que el famoso videojuego compartió su veredicto del Mundial 2026, luego de aventarse su tradicional simulación de la Copa del Mundo.

¿El campeón? Sí, predicen que España obtendrá su segunda estrella , tal como anticiparon que ganarían su primer título hace 16 años, en Sudáfrica 2010.

Con esto España tiene de su lado dos potentes simuladores: el videojuego de EA Sports FC 26, y también la supercomputadora de Opta. Ambos suelen ser muy acertados, tanto en futbol como en otros deportes (como el Super Bowl), así que hay razones para ponerle la fichita a La Furia Roja.

Foto: @EASPORTSFC

EA Sports FC ha acertado al campeón del Mundial desde 2010

Justamente desde Sudáfrica 2010, cuando pronosticaron que España sería campeón y los llamaron locos, no han fallado con ninguna de sus simulaciones.

Acertaron a España campeón de Sudáfrica 2010 pese a que nunca habían sido campeones.

Le atinaron a Alemania campeón en Brasil 2014 pese a que ningún europeo había ganado un Mundial en América.

Pronosticaron correctamente a Francia campeón de Rusia 2018.

Su simulación nos avisó que Argentina ganaría en Qatar 2022 (aquí mismo escribimos sobre su pronóstico días antes de que iniciara ese Mundial).

Simulación de EA Sports del Mundial Rusia 2018

Así que nada, todo apunta a que nadie podrá parar a la poderosa España de Lamine Yamal en el Mundial 2026. EA Sports no falla cuando de mundiales se trata, ¿o será que este año por fin rompen la racha?