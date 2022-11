Nada mejor que comenzar el día que con un cafecito mundialista y por ello aquí te contamos sobre lo que ha pasado en Qatar y el Mundial mientras dormías, en el quinto día de actividades, en el cual se puso en marcha el Grupo G con Camerún y Suiza.

Pelea entre mexicanos y argentinos

Pero antes de pasar al partido, aficionados mexicanos y argentinos protagonizaron una de esas escenas que vergonzosas, y es que se armaron los trancazos días antes del partido en el que Argentina se juega su futuro en el Mundial.

El gol que Embolo no festejó con Suiza

Ahora sí, vamos a la cancha. primer partido del día se jugó entre la Selección de Suiza y la de Camerún, que le complicó mucho al equipo europeo, que en varias partes del partido de plano fue superado.

Fue hasta el segundo tiempo cuando cayeron los goles, y el primero fue muy emotivo. A los 48 minutos, Xherdan Shaqiri le puso un bombón en el área a Breel Embolo, quien casi en el área chica definió de primera intención, pero el jugador no festejó el tanto, y es que nació en Yaundé, Camerún.

Una corta infancia en Camerún

Embolo vivió en Camerún los primeros cinco años de su vida, pero dejó este país tras la separación de sus padres. Su madre se mudó a Francia para realizar estudios, aunque sólo permaneció ahí un año. Se mudó a Suiza con una nueva pareja y desde entonces Breel ha hecho su vida en dicho país, incluido su desarrollo futbolístico.

Getty Images

Getty Images

A partir del gol, el partido se recargó mucho hacia el lado de Suiza, que pudo controlar los intentos de reacción de Camerún que se arrepintió de todo lo que no pudo concretar en el primer tiempo.

Suiza suma sus primeros tres puntos dentro del Grupo G, en el cual también se encuentra Brasil y Serbia, que por cierto también estos tres compartieron grupo en el Mundial de Rusia 2018, mientras que Camerún quedó contras las cuerdas tras ausentarse en el Mundial pasado.

Se acabaron los brazaletes ‘One Love’

La prohibición de la FIFA para no usar el brazalete de capitán de One Love no ha hecho más que disparar las ventas del este artículo, y la fábrica donde se elaboran reportó que agotó las 10 mil piezas que tenía en existencia y que se fabrican en Países Bajos.

500 de estos brazaletes fueron pedido en el Parlamento Europeo y la federación de Países Bajos ha pedido otro lote de 10 mil brazaletes ante la alta demanda.

Foto: Getty Images