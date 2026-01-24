Lo que necesitas saber: Es la primera parte de la colección, pues habrá otra el 8 de febrero tras su actuación en el Super Bowl

Bad Bunny está listo para dar un show de medio tiempo que dará mucho de qué hablar en el Super Bowl LX. Bueno o malo, te guste o no, sabemos que es un fenómeno y la colección de merch que lanzaron previo a eso lo demuestra.

Se trata de una colección donde el principal protagonista es el sapo Concho del que ya te hemos contado su historia, y que al igual que su participación en el Super Bowl, seguro sus fans la amarán.

Foto: @AppleMusic

Bad Bunny y la NFL lanzan colección del sapo Concho por el Super Bowl LX

De hecho serán dos colecciones de Bad Bunny y la NFL. La primera se lanzó este 24 de enero con gorras, sudaderas, playeras y llaveros de peluche donde el Sapo Concho luce los uniformes y colores de los 32 equipos de la liga.

Es la primera vez que la merch oficial del Super Bowl tiene traducciones en español, reflejando la apertura cultural que tener a Bad Bunny en el halftime show representa.

Lo dicho, su enorme fanaticada seguro amará la colección, y a quienes no les llama tanto su música, quizá no la vean como la octava maravilla. Pero no cabe duda de que van a romperla con esta colaboración.

Foto: nflshop.com

En ESTE LINK de la NFL Shop puedes entrar a comprarte la merch de Bad Bunny y el Sapo Concho a propósito de su participación en el hafltime show del Super Bowl LX.

Y si te preguntas cuánto cuesta cada cosa, déjanos adelantarte que lo más barato son los llaveros, que están en 40 dólares; lo más caro son las sudaderas, que llegan a los 100 USD.

Foto: nflshop.com

Foto: nflshop.com

Foto: nflshop.com

Foto: nflshop.com

Así los precios:

Llaveros: 40 dólares (695 pesos)

Playeras: 55 dólares (955 pesos)

Gorras: 60 dólares (1,042 pesos)

Sudaderas: 100 dólares (1,736 pesos)

OJO: Los precios en pesos mexicanos son de acuerdo al tipo de cambio para este 24 de enero, por lo que pueden variar en los próximos días.

Habrá una segunda colección de Bad Bunny por el Super Bowl LX

La segunda colección se lanzará hasta el próximo 8 de febrero, justo después de que Bad Bunny se rife el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

De esa todavía no hay detalles, pero House of Heat adelanta que será una colección que “capturará la energía de la actuación de Bad Bunny” en Santa Clara.

El mismo portal revela que, además, ese mismo día podrían lanzarse unos tenis edición especial del puertorriqueño, como parte de su colaboración con la marca alemana de las tres franjas.