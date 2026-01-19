La NFL está tirando la casa por la ventana para celebrar los 60 años del Super Bowl. Y este domingo, la liga confirmó que Green Day será la banda invitada para tocar en la Ceremonia de Apertura del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero de 2026.

De esta manera, la banda originaria del área de la bahía, (a unos kilómetros de San Francisco) protagonizará la ceremonia de apertura, un momento pensado para conmemorar los 60 años de historia del Super Bowl, en el que Green Day estará tocando algunos de sus éxitos, mientras que algunas figuras y leyendas de la NFL estarán desfilando por el terreno de juego.

Un homenaje rockero a la historia del Super Bowl

Foto: cortesía OCESA.

Formados en el East Bay y compuestos por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, los integrantes de Green Day interpretarán una selección de sus himnos más icónicos, en un show que promete combinar nostalgia, energía y muchas guitarras.

“Estamos súper emocionados de abrir el Super Bowl 60 justo en nuestro patio trasero. Es un honor recibir a los MVPs que han definido el juego y abrir la noche para los fans de todo el mundo. ¡Vamos a divertirnos y hacer ruido!”, declaró Billie Joe Armstrong.

Por su parte, Tim Tubito, director senior de presentación de eventos y partidos de la NFL, destacó que esta apertura será “una forma poderosa de celebrar 60 años de historia del Super Bowl, honrando a las leyendas que definieron este deporte”.

El contraste: Bad Bunny al Medio Tiempo y Green Day a la Apertura

Foto: Bad Bunny YouTube.

Esta edición del Super Bowl promete una mezcla de géneros sin precedentes. Mientras que se ha confirmado que Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo (Halftime Show), llevando el ritmo urbano al escenario más grande del mundo, la liga ha decidido apostar por la fuerza del punk-rock para la ceremonia de apertura.

Esta combinación asegura que el Super Bowl LX sea una celebración diversa que abarque desde los ritmos latinos más actuales hasta los himnos de rock que han marcado a generaciones.

Horario y dónde ver la ceremonia

La ceremonia de apertura del Super Bowl LX encabezada por Green Day se transmitirá en vivo a las 5:00 p.m. (hora del centro de México) a través de Televisa, TV Azteca, ESPN y Fox, para después dar paso a la ceremonia del himno nacional de Estados Unidos y posteriormente, al partido que definirá al nuevo monarca de la NFL.