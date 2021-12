¿Qué pierde Tigres sin Stephany Mayor en la Final de Vuelta de la Liga MX Femenil?

En un hecho sin precedentes en la Liga MX Femenil, Rayadas pidió a la Comisión Disciplinaria que se realizara una investigación a Stephany Mayor de Tigres por un codazo a Diana García en la Final de Ida. La agresión provocó un fuerte sangrado en la mediocampista del Monterrey y dio mucho de qué hablar durante los días posteriores al partido.

Horas después de que se diera a conocer la postura de la directiva albiazul, la resolución fue publicada en un comunicado. Mayor se perderá la Vuelta de la Final Regia y también el primer partido del Clausura 2022, además de que pagará una multa.

“Se sanciona a la jugadora Sandra Stephany Mayor Gutiérrez, con dos partidos de suspensión y con una multa económica, por haber transgredido lo dispuesto en los artículos 5, 17, inciso e) del Reglamento de Sanciones de la FMF, vigente para la Temporada 2021-2022“, indica el texto.

La jugadora No 9 de Tigres Stephany Mayor tenía que ser expulsada por esta agresión, no la expulsan y logra su el segundo gol para empatar el partido. pic.twitter.com/IEfelmcbZU — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) December 18, 2021

¿Qué pierde Tigres sin Stephany Mayor y cuál es su postura ante la suspensión?

El panorama luce un tanto nublado para Tigres Femenil de cara al partido de vuelta con una de sus mejores jugadoras en la tribuna. Stephany Mayor no solo aporta goles, sino que impulsa al equipo como una líder natural en los momentos complicados.

Si bien es cierto que la delantera de la Selección Mexicana cae en desesperación cuando las cosas no salen, tiene calidad indiscutible. Fuera de los reclamos al arbitraje o de jugadas como la que se suscitó en el primer episodio de la Final, se trata de la cuarta mejor goleadora del Apertura 2021 (en Fase Regular).

Desde la serie de semifinales contra América, Stephany Mayor buscó la forma de llevar al equipo al siguiente nivel. Esto se repitió contra Rayadas cuando se dominó en la cancha del BBVA y los goles no caían. En pocas palabras, la atacante es energía y corazón para el equipo felino.

En cuanto a su suspensión, Mayor también publicó un comunicado en sus redes sociales para reconocer que se trata de uno de los momentos más difíciles de su carrera. Asimismo, recurrió a las estadísticas para argumentar que el codazo a García no fue intencional.

“Quiero externarles que lo sucedido con Diana García nunca fue mal intencionado. Incluso al ver la situación me acerqué a ella para ofrecerle una disculpa y ayer me volví a poner en contacto con ella para ver cómo seguía. Hoy, con lágrimas en los ojos al escribir esta carta, les informo que no podré estar en la cancha este lunes“, explicó la atacante.

No obstante, el Apertura 2021 estuvo lleno de polémica con el arbitraje. Al menos dos técnicos expusieron malos tratos de las silbantes hacia sus jugadoras y después, las mismas futbolistas mostraron su inconformidad con el tema.