Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, presentará el lunes 30 de enero el informe profundo que prometió después de la eliminación de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial de Qatar y justo días antes de ello, el último técnico del Tri, Gerardo Martino, le tiró una pedrada al futbol mexicano por priorizar el tema económico antes que el deportivo.

La Selección Mexicana no ha publicado como tal el comunicado que haga oficial la salida del ‘Tata’ Martino, aunque él se despidió el mismo día de la eliminación del Tri después de casi cuatro años al frente del combinado mexicano, lapso en el que le tocó dirigir partidos oficiales y moleros en Estados Unidos.

Tata Martino: “Un día se terminará el negocio”

El Tri tiene un acuerdo con la empresa SUM para jugar amistosos en Estados Unidos, los cuales le generan dos millones de dólares a la Federación Mexicana de Futbol, de modo que en un año gana lo mismo que obtiene el Campeón del Mundo como premio en el Mundial.

“En México, que se nota demasiado el negocio, yo decía lo mismo: no estoy en contra del negocio, porque del negocio cobramos y vivimos nosotros, los que participamos del fútbol no podríamos subsistir”, dijo el entrenador argentino en una entrevista al programa paraguayo Deporte Total.

Agencia Mexsport

Martino indicó que no está mal hacer negocio, pues al final él ha sido el estratega mejor pagado en la historia de la Selección Mexicana, sin embargo consideró importante que la Femexfut trabaje de una manera más equitativa, entre los económico y lo deportivo, de lo contrario el negocio se puede venir abajo pronto.

“Entiendo que se necesita para que siga creciendo, pero con un equilibrio para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo de divisiones menores. Que el futbol también tenga un plan, no sea solamente para lucrar, ganar dinero, que el negocio florezca. Que no dejen morir la parte del futbol que un día se va a morir el negocio”, dijo el argentino.

El negocio de los fichajes internos de la Liga MX

Hablando de dinero y cosas raras del futbol mexicano, explicó al medio paraguayo que el mercado de la Liga MX es peculiar, pues entre clubes de la Liga MX se negocian fichajes de jugadores en altos costos, sin que el jugador negociado tenga mercado internacional, como el caso de Luis Chávez, por quien Monterrey ponía sobre la mesa más de 10 millones de dólares, pero en Europa ningún otro equipo apostaría por una cantidad así.

“En México pasa algo bastante particular. Se dan ventas internas, de club a club, y el futbolista vale 8 o 10 millones de dólares. Yo no me imagino en el mercado argentino que un jugador valga 8 o 10 millones de dólares y no tenga mercado internacional. Son futbolistas que deberían salir por este monto y no tienen mercado europeo. Eso daña un poco porque queda todo en casa y el futbolista no termina de crecer ni formarse”, dijo el estratega.

Foto: Sopitas.com

Y es que sí, los jugadores que van despuntando suelen ser fichados por los equipos más poderosos del futbol mexicano para seguir compitiendo contra los mismos equipos de toda la vida o alguna franquicia nueva como la de Mazatlán o Juárez, que nunca en su historia han calificado a una liguilla.

Volvieron a meter el dedo en la llaga de Qatar 2022, el timonel sudamericano consideró que se compitió bien en el Mundial y que los resultados fueron lógicos, aunque el Tri merecía calificar a los Octavos de Final y por lo pronto no tiene planes para volver a dirigir en u buen rato, pues quiere descansar tras seis años intensos. “No solamente los cuatro en México, sino los dos en Estados Unidos (con Atlanta United). Me parece lógico una pausa más prolongada”.