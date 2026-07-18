Lo que necesitas saber: México derrotó 2-0 a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026.

Santi Giménez se niega a revelar lo que Piero Hincapié le dijo durante el partido de México vs Ecuador del Mundial 2026 ¿Recuerdan que el ecuatoriano fue expulsado por cubrirse la boca para hablar con Santi, tal como lo indica la ‘Ley Prestianni’?

El mexicano aseguró que dentro de la cancha, los jugadores tienen códigos y que él no iba a romper esos códigos para contar lo que Hincapié le dijo. En pocas palabras, que nos vamos va quedar con las ganas del chisme.

Captura de pantalla vía X

Santi Giménez no contó lo que le dijo Hincapié

Un pequeño aficionado le preguntó, de una vez por todas y sin rodeos, a Santi Giménez por lo que Hincapié le había dicho en aquel partido y la respuesta del delantero fue clara: no va a revelar nada por los códigos de los futbolistas.

“Todo el mundo me pregunta lo mismo. No sé si tengas edad para saber lo que me dijo. La realidad es que entre futbolistas tenemos códigos; lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. Sé que si lo digo aquí rompería un código; entonces, no puedo decirlo”. Confesó Santiago Giménez.

Aunque se dice y se cuenta, que amenazó con decirle a Gilberto Mora la verdad sobre Santa Claus y los Reyes Magos (jajaja).

Piero Hincapié fue expulsado en el segundo tiempo del México vs Ecuador por romper la famosa y nueva ‘Ley Prestianni’, esa que impide que los jugadores se cubran la boca para hablar entre ellos durante una confrontación.

Si bien, el partido ya estaba prácticamente definido en favor del conjunto mexicano, su expulsión golpeó aún más el ánimo del equipo.

En fin, ya veremos si Santi se anima más adelante a contar el chisme. Por ahora se quedará con una anécdota más de México en el Mundial 2026.