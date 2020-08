El Chelsea sigue reforzándose y rompiendo el mercado de fichajes. Ben Chilwell y Thiago Silva fueron las últimas incorporaciones de un equipo inglés que tendrá muchas expectativas para la temporada 2020-2021 y podrá conformar un 11 ‘de miedo’.

Un año después de haber superado la sanción que les impedía fichar, el Chelsea está desquitando esos millones que se guardó la temporada anterior. Primero fue Hakim Ziyech, después Timo Werner y aún falta Kai Havertz. Acá te dejamos el avance de las negociaciones por el alemán.

La ofensiva del Chelsea será verdaderamente espectacular. Christian Pulisic y Hakim Ziyech por las bandas, con Kai Havertz como engancha y Timo Werner como rematador. Teniendo como banca o quizá compañeros, dependiendo la formación que elija Frank Lampard, a Olivier Giroud, Mason Mount o Tammy Abraham.

La llegada de Thiago Silva le dará mucha experiencia a la zaga del conjunto inglés. Luego de ocho años en el PSG, el defensa brasileño vivirá su primera aventura en la Premier League para ayudar a César Azpilicueta, quien era hasta ahora el más experimentado de la zona baja.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020