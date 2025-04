Thomas Müller confirma su salida del Bayern Múnich

Lo que necesitas saber: Thomas Müller ha ganado 32 títulos en 25 años con el Bayern y podría sumar dos más al final de la temporada

Thomas Müller ha hecho toda su carrera como futbolista profesional en el Bayern Múnich, pero sí, los rumores eran ciertos. Dejará al club bávaro al final de la temporada, poniendo fin a una era que (de forma ilusa) creímos que nunca se acabaría.

Foto: Getty

Thomas Müller se va del Bayern Múnich

Y es que luego de que en días recientes se dijera por aquí y por allá que el legendario mediocampista no jugaría más en el Bayern, el propio Thomas Müller finalmente confirmó la triste noticia.

“El club tomó la decisión de no negociar un nuevo contrato conmigo para la próxima temporada. Aunque no coincide con mis deseos personales, es importante que el club siga sus convicciones. Respeto esta decisión, que no han tomado a la ligera”, escribió en sus redes sociales.

Thomas Müller deja al Bayern / Foto: @esmuellert

“Siento una profunda alegría por haber jugado para mi club favorito durante 25 años. Estaré siempre unido al Bayern y a ustedes (aficionados)… Gracias por todo lo que ha pasado y por todo lo que está por venir”.

Thomas Müller se va del Bayern con 32 títulos

No estamos exagerando al decir todo lo que estamos diciendo de Thomas Müller y el Bayern. Es una relación de 25 años y 32 títulos en total… ¡32 títulos!

Thomas Müller se va del Bayern Múnich con los siguientes trofeos:

12 títulos de liga

6 Copas de Alemania

8 Supercopas de Alemania

2 Champions League

2 Supercopas de Europa

2 Mundiales de Clubes

Y ojo, porque aún falta ver si el Bayern gana la Bundesliga y la Champions League esta temporada. ¡Una leyenda viviente se nos va!

Thomas Müller deja al Bayern / Foto: @esmuellert