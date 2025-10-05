Lo que necesitas saber: Según el comunicado, el detenido "habría abusado de una adolescente en varias ocasiones" durante los últimos meses y "anteriormente habría cometido acciones similares".

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco llevó a cabo la detención de Omar Bravo durante la tarde de este sábado en el municipio de Zapopan.

El documento oficial señala que el arresto ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la tarde en el Centro de Zapopan, específicamente entre las calles 20 de Noviembre, 28 de Enero y Emiliano Zapata.

Detienen a Omar Bravo por ¿Abuso sexual?

Las primeras indagatorias señalan que Omar Bravo fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado contra una menor de edad.

El registro describe al exjugador de Chivas como una persona de tez morena, complexión delgada y una estatura aproximada de 1.70 metros. Al momento de la detención, Omar vestía playera negra, pantalón deportivo azul y tenis blancos.

Según el comunicado, el detenido “habría abusado de una adolescente en varias ocasiones” durante los últimos meses y “anteriormente habría cometido acciones similares”.

¿Qué sigue para Omar “N”?

La autoridad que efectuó la detención fue la Fiscalía del Estado de Jalisco. Por su parte, Bravo quedó a disposición de un juez local adscrito a las Salas de Juicios Orales en Puerta Grande, Jalisco.

Las autoridades informaron que en el transcurso de las próximas horas, Omar “N” será presentado ante el juzgado que emitió la orden correspondiente.