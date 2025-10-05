Lo que necesitas saber:

Según el comunicado, el detenido "habría abusado de una adolescente en varias ocasiones" durante los últimos meses y "anteriormente habría cometido acciones similares".

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco llevó a cabo la detención de Omar Bravo durante la tarde de este sábado en el municipio de Zapopan.

El documento oficial señala que el arresto ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la tarde en el Centro de Zapopan, específicamente entre las calles 20 de Noviembre, 28 de Enero y Emiliano Zapata.

Detienen a Omar Bravo
Detienen a Omar Bravo

Detienen a Omar Bravo por ¿Abuso sexual?

Las primeras indagatorias señalan que Omar Bravo fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado contra una menor de edad.

El registro describe al exjugador de Chivas como una persona de tez morena, complexión delgada y una estatura aproximada de 1.70 metros. Al momento de la detención, Omar vestía playera negra, pantalón deportivo azul y tenis blancos.

Según el comunicado, el detenido “habría abusado de una adolescente en varias ocasiones” durante los últimos meses y “anteriormente habría cometido acciones similares”.

Entérate: Federación de Sudáfrica apelará sanción de la FIFA

¿Qué sigue para Omar “N”?

La autoridad que efectuó la detención fue la Fiscalía del Estado de Jalisco. Por su parte, Bravo quedó a disposición de un juez local adscrito a las Salas de Juicios Orales en Puerta Grande, Jalisco.

Las autoridades informaron que en el transcurso de las próximas horas, Omar “N” será presentado ante el juzgado que emitió la orden correspondiente.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Checa dónde ver el México vs Chile de octavos en el Mundial Sub 20

¡Gilberto Mora pone a México en octavos del Mundial Sub 20! ¿Dónde ver el juego vs Chile?
Donald Trump será inmortalizado en monedas de un dólar

No fake: Donald Trump será inmortalizado en monedas de un dólar
Mark Sánchez es apuñalado en Indianapolis previo al Colts vs Raiders

Mark Sánchez es apuñalado en Indianápolis previo al Colts vs Raiders
Detienen en CDMX a Nelson "N", líder del Tren de Aragua

Detienen en CDMX a Nelson “N”, líder del Tren de Aragua

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook