Lo que necesitas saber: Sudáfrica cayó del primero al segundo lugar del Grupo C en las eliminatorias africanas.

La Federación Sudafricana de Futbol no quedó nada contenta con la sanción que le impuso la FIFA por alinear a Teboho Mokoena, quien se encontraba suspendido en ese momento.

Ahora la Federación buscará apelar dicha sanción, según ellos por que fue emitida por un panel unipersonal y sin darles chance de presentar sus argumentos.

Y es que la sanción les quitó tres puntos que habían ganado durante el partido, puntos que necesita para asegurar su clasificación al Mundial 2026.

Foto: Getty Images

Sudáfrica apelará sanción de la FIFA

Bueno vamos por partes, el 21 de marzo del 2025, Sudáfrica derrotó a Lesoto 2-0. El problema es que perdieron ese resultado por alinear a Teboho Mokoena. quien para ese entonces se encontraba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Lo que está prohibido en el artículo 19 del Código disciplinario de la FIFA y también en el artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar del Mundial 2026. En consecuencia, el 29 de septiembre les cayó una dura sanción. El resultado contra Lesoto cambió a una derrota de 3-0 en contra de Sudáfrica, una multa de 10.000 francos suizos. Y por si fuera poco Mokoena recibió una advertencia.

Teboho Mokoena, jugador de Sudáfrica / @mokoena_28 vía IG

Ahora la Federación Sudafricana quiere apelar la decisión. Sienten que no tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos antes de que se decidiera la sanción en su contra.

“Como SAFA, estamos profundamente decepcionados con este resultado sin precedentes, ya que fue emitido por un panel unipersonal sin justificación y sin brindar a la Asociación la oportunidad de presentar argumentos legales. La Asociación confirma que hemos solicitado la justificación por escrito de la sentencia y que tenemos la intención de presentar un recurso formal ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA dentro del plazo de 10 días establecido por el reglamento disciplinario de la FIFA”. Se lee en el comunicado de la Federación Sudafricana.

¿Cómo queda Sudáfrica en las eliminatorias mundialista?

Hasta antes de la sanción, Sudáfrica era líder del Grupo C en la eliminatorias africanas, tenía 17 puntotes. Sin embargo, tras la sanción se queda en el segundo lugar con 14 puntos y Benin toma el primer puesto.