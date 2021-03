Tom Brady extiende su contrato con los Buccaneers hasta 2022

7 anillos de Super Bowl, 44 años y ser el mejor jugador en la historia de la NFL, parece que no le bastan a Tom Brady, pues el QB acaba de alargar su relación con los Buccaneers hasta 2022, una temporada más para que el GOAT siga siendo el GOAT.

Tom Brady jugará hasta los 45 años de edad con los Bucs y éstos, ya preparan un regreso a los emparrillados con mira a volver a estar en el Super Bowl, pues el tope salarial ya no es un problema gracias a la nueva firma plasmada en el contrato de Brady.

¡Sed de ganar! Tom Brady sigue demostrando que no importa si tiene 7 victorias en Super Bowl, aun se puede continuar ganando (este muchacho no se cansa) y lo demostró con la ayuda que le dará a los Buccaneers a reforzar al equipo con el tope salarial.

En información de Tom Pelissero de NFL Network, Tom Brady no pidió un aumento después de ganar el Super Bowl. La extensión de contrato agrega un año adicional a su contrato original de dos años y 50 millones, los Bucs agregaron años vacíos al final del acuerdo para reducir aún más el tope salarial de esta temporada.

Récord que persigue Tom Brady

No hay muchas cosas que le falte por lograr a Tom Brady, realmente son unas cuantas, y no le falta mucho para lograrlo, pero desafortunadamente para él, no estará sólo en esta lucha. Más yardas por pase y más pases completos en la historia de la NFL, son las asignaturas pendientes.

En ambos rubros se encuentra en segundo lugar, sólo detrás de Drew Brees, quien también estará en la siguiente temporada. No son muchas las yardas que tiene que hacer para alcanzarlo, claro, contando con que Brees ya no registrara ninguna más.

Drew Brees tiene 80,358 yardas por pase y Tom Brady un nada envidiable registro de 79,204. Para los pases completos, también el QB de los Saints está en primer lugar con 7,142 y después Brady con 6,778. Solamente en pases de anotación Tom lleva la delantera con 581, 10 más que Brees.

Ya lo querían en casa

En la celebración del Super Bowl, Tom Brady estaba buscando a su familia en el campo y cuando por fin encontró a su esposa, lo recibió con una pregunta que Tom Brady eludió como si fuera defensivos rivales. La pregunta fue: “¿Qué más tienes que probar?“

La pregunta no fue respondida por Brady y se dedicó a celebrar el triunfo, seguramente en casa y con más calma, Gisele Bundchen volvió a sacar el tema, pero, al parecer tampoco convenció a Tom Brady de quedarse en casa 24/7.