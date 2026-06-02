Lo que necesitas saber: El Hull City ganó la final de los playoffs y se quedó con el último boleto a la Premier League.

Después de varias semanas de polémicas, castigos y expulsiones, Tonda Eckert, entrenador del Southampton, por fin salió a disculparse por mandar a espiar el entrenamiento del Middlesbrough. Un ‘desliz’ que les quitó la oportunidad de jugar la final de los playoffs del Championship, pues quedaron expulsados por andar de ‘mirones’.

Eckert asumió su responsabilidad en todo lo sucedido con el espionaje a tres equipos: Oxford, Ipswich y Middlesbrough. Sin embargo, intentó justificar su error explicando que en Italia, donde trabajó durante cuatro años, sí está permitido ver los entrenamientos del rival.

La ‘buena noticia para’ Tonda Eckert es que se mantendrá como entrenador de los ‘Saints’. El dueño del club decidió darle una segunda oportunidad a pesar del espionaje y reconoció el buen trabajo que hizo durante los últimos seis meses.

Captura de pantalla X

“Soy responsable de todo lo que ha ocurrido”: Tonda Eckert

En un video de poco más de 8 minutos, Tonda Eckert se disculpó con toda la afición, jugadores y directivos por dejar al equipo sin oportunidad de pelear el ascenso a la Premier League.

Y es que el Southampton se había ganador su derecho a jugar la final de los playoffs, la EFL decidió expulsarlos por el tema del espionaje y darle ese lugar al Middlesbrough.

“Soy responsable de todo lo que ha ocurrido en este club de fútbol. Soy responsable de todo lo que ha ocurrido en mi cuerpo técnico. Pido disculpas a los aficionados, a todos los que han viajado con nosotros, a todos los que nos han apoyado durante tantos partidos”.

“Nada de lo sucedido ha afectado al rendimiento deportivo. No quiero usar esto como excusa, pero así como prometo honestidad y claridad, también quiero darles un poco de contexto. Creo que mereces tener algo de contexto sobre lo que ha sucedido. Han sido los jugadores, y siempre han sido los jugadores.”

No sabía que estaba prohibido…

Tonda Eckert aseguró que no tenía conocimiento de que en Inglaterra estaba prohibido ver los entrenamientos rivales. Pensó que funcionaba como en Italia, donde sí esta permitido.

“Cuando trabajé en Italia durante más de cuatro años, cada alineación titular que elegíamos para los partidos siempre salía en los medios. La razón es que nuestros entrenamientos, especialmente los previos a los partidos, siempre eran observados por los medios y por los equipos a los que nos enfrentábamos”.

“Guardiola ya habló de esto durante su etapa en el Bayern de Múnich, comentando que en Alemania es práctica habitual observar los entrenamientos sabiendo que otros equipos hacen lo mismo”.

Foto: @SouthamptonFC (vía X)

Y no queremos echarle más limón a la herida, pero si realmente no sabía que estaba prohibido, entonces, ¿por qué ideó todo un plan para enviar de incógnito a personal del equipo a tomar fotos y videos?

“No quiero decir esto para justificar nada de lo que hayamos hecho, solo quiero darles contexto sobre dónde crecí y el mundo del fútbol. Son reglas diferentes a las de Inglaterra y la EFL.”

Al final solo hubo dos ganadores; el Hull City se quedó con el ascenso a la Premier League y Tonda Eckert mantuvo su trabajo como entrenador del Southampton. Aunque no puede cantar victoria tan rápido, porque todavía podría recibir una sanción de parte de la FA por ordenar el espionaje.