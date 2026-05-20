Lo que necesitas saber: Southampton apeló la sanción por considerarla desproporcionada, pero admitieron el espionaje

Southampton no será equipo de Premier League la próxima temporada. Los Saints admitieron haber recurrido al espionaje contra Middlesbrough en las semifinales por el ascenso, así como otros dos casos a lo largo de la temporada.

Y aunque apelaron la sanción, desestimaron su recurso, por lo que ya es completamente oficial que se quedan sin la posibilidad de jugar esa final contra Hull City.

Foto: @SouthamptonFC

Expulsan al Southampton de la lucha por la Premier League por espionaje

“Una Comisión Disciplinaria Independiente ha expulsado al Southampton de los playoffs del Championship después de que el club admitiera múltiples infracciones del reglamento de la EFL relacionadas con la filmación no autorizada de los entrenamientos de otros clubes”, señala el comunicado de la English Football League.

Southampton derrotó al Middlesbrough en las semifinales por el ascenso, sin embargo, personal del Boro descubrió a un empleado del rival espiando su sesión de entrenamiento 48 horas antes del partido de Ida, cuando el reglamento prohíbe toda observación 72 horas antes de un encuentro entre dos equipos (aquí te contamos a detalle cómo fue el espionaje del Southampton).

“Como consecuencia, el Middlesbrough se reincorpora a los playoffs de 2026 y disputará la final contra el Hull City”, agrega la EFL.

Foto: @SouthamptonFC (vía X)

Southampton, sin ascenso a la Premier League y con puntos menos por más casos de espionaje

Lo más increíble es que el caso del Middlesbrough no es el único. La EFL compartió que los Saints admitieron haber llevado a cabo espionaje en al menos tres partidos:

vs. Oxford United en diciembre de 2025.

vs. Ipswich Town en abril de 2026.

vs. Middlesbrough en mayo de 2026.

Además de quedar expulsados de la final por el ascenso a la Premier League, el Southampton recibe una deducción de 4 puntos para la siguiente temporada de la Championship, lo que significa que empezarán con desventaja frente al resto de los equipos.

El espía descubierto en el entrenamiento del Middlesbrough

Southampton apeló, pero rechazaron su recurso

Southampton tardó en dar una respuesta, y cuando la dieron, quedaron más mal parados. Admitieron públicamente que espiaron a sus rivales y que eso está mal, sin embargo, les pareció desproporcionada la sanción.

Recordaron que el Leeds United de Marcelo Bielsa, al que también le comprobaron que espió a sus rivales, solo recibió una multa como sanción hace unos años. Pero un Panel de Arbitraje desestimó su recurso y se confirmó la expulsión de la final y la reducción de puntos.

Así que ya es completamente oficial que Middlesbrough jugará contra Hull City por el último lugar en la Premier League. Eso sucederá este sábado 23 de mayo a las 09:30 horas.