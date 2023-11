Toto Wolff quiere evitar a toda costa que sus trabajadores sean seducidos por la ‘Ciudad del Pecado’ en el Gran Premio de Las Vegas tanto así que tendrán totalmente prohibido ir a los casinos durante todo el fin de semana de la carrera.

Y es que la tentación estará presente en prácticamente cualquier esquina, no solo para Mercedes, también para el resto de los equipos que tendrán que encontrar un plan para evitar caer en los excesos y poner en riesgo sus resultados.

La Fórmula 1 hará su regresó a Las Vegas, ciudad de los excesos, lujos, apuestas y claro, pecado, sin embargo, para Mercedes no hay tiempo para perder en distracciones que no tengan que ver con la pista y por eso Toto Wolff ya avisó que nadie en su garaje tendrá permitido pisar un casino.

“Como he dicho, nunca he estado en Las Vegas, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que todo el mundo en el equipo se mantenga alejado de los casinos ¡Yo no apuesto y me aseguraré de que nadie más apueste tampoco!”

Toto Wolff, jefe de Mercedes